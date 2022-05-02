В МИД Турции пригрозили ответить на «малейшее нападение» на члена НАТО
НАТО не планирует участвовать в спецоперации на Украине, однако в случае нападения на члена организации последует ответ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает газета Sabah.
«Ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что «позиция НАТО ясна».
Турецкий министр также рассказал, что на переговорах между Россией и Украиной сейчас «иногда прогресс, иногда регресс». По его словам, есть люди, которые не заинтересованы в окончании боевых действий, они «уже почти не прячутся».
Таким образом Чавушоглу прокомментировал поставки вооружений в прибалтийские страны. В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал поставки вооружений странами НАТО на Украину. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал Лавров.
Министр назвал поставки США оружия на Украину «примером нечистоплотности», обратив внимание на прежде анонсированную передачу Киеву вертолетов Ми-17 российского производства. Лавров подчеркнул, что эту технику Москва передала Вашингтону по контракту для урегулирования ситуации в Афганистане, их передача третьим сторонам, согласно документу, не разрешена без разрешения российской стороны. «Это прямое нарушение обязательств в очень важной сфере международных отношений». — считает глава МИД.
В середине марта Лавров назвал любые конвои с грузами на территории Украины, которые Россия сочтет поставками западных вооружений, «законной целью». «Мы проводим операцию, цель которой — устранить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории», — пояснил тогда министр.
В конце апреля представитель российского МИД Мария Захарова обвинила «спецслужбы стран НАТО» в управлении боевыми действиями на Украине. Она указала на критику бывшего командующего войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака в адрес главы британского правительства Бориса Джонсона. По словам польского генерала, политик разгласил военную тайну НАТО, а именно, как написала Захарова, данные «о том, что британские инструкторы SAS в количестве 20 человек уже обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова».
Представитель МИД добавила, что представители спецслужб Канады, США, Польши, Великобритании и других стран «давно пасут неонацистских боевиков». «И их не десятки, а сотни и тысячи», — подчеркнула Захарова