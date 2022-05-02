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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Турции пригрозили ответить на «малейшее нападение» на члена НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: НАТО ответит на «хоть малейшее нападение» на члена альянса
Чавушоглу предупредил, что НАТО ответит на «хоть малейшее нападение» на одного из своих членов. Ранее глава МИД России Лавров заявил, что альянс вступает с Россией в «войну через прокси» из-за поставок Киеву вооружений
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

НАТО не планирует участвовать в спецоперации на Украине, однако в случае нападения на члена организации последует ответ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает газета Sabah.

«Ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что «позиция НАТО ясна».

Турецкий министр также рассказал, что на переговорах между Россией и Украиной сейчас «иногда прогресс, иногда регресс». По его словам, есть люди, которые не заинтересованы в окончании боевых действий, они «уже почти не прячутся».

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Таким образом Чавушоглу прокомментировал поставки вооружений в прибалтийские страны. В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал поставки вооружений странами НАТО на Украину. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал Лавров.

Министр назвал поставки США оружия на Украину «примером нечистоплотности», обратив внимание на прежде анонсированную передачу Киеву вертолетов Ми-17 российского производства. Лавров подчеркнул, что эту технику Москва передала Вашингтону по контракту для урегулирования ситуации в Афганистане, их передача третьим сторонам, согласно документу, не разрешена без разрешения российской стороны. «Это прямое нарушение обязательств в очень важной сфере международных отношений». — считает глава МИД.

В середине марта Лавров назвал любые конвои с грузами на территории Украины, которые Россия сочтет поставками западных вооружений, «законной целью». «Мы проводим операцию, цель которой — устранить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории», — пояснил тогда министр.

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Политика
Фото:Reuters

В конце апреля представитель российского МИД Мария Захарова обвинила «спецслужбы стран НАТО» в управлении боевыми действиями на Украине. Она указала на критику бывшего командующего войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака в адрес главы британского правительства Бориса Джонсона. По словам польского генерала, политик разгласил военную тайну НАТО, а именно, как написала Захарова, данные «о том, что британские инструкторы SAS в количестве 20 человек уже обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова».

Представитель МИД добавила, что представители спецслужб Канады, США, Польши, Великобритании и других стран «давно пасут неонацистских боевиков». «И их не десятки, а сотни и тысячи», — подчеркнула Захарова

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция МИД Турции НАТО поставки оружия Мевлют Чавушоглу
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