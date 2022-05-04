Россия заявила о срыве участия своих представителей в заседании ООН

Представитель МИД России Мария Захарова и два российских эксперта должны были принять участие в заседании комитета по информации в штаб-квартире ООН в США, но Захаровой визу выдали поздно, а эксперты не получили их вовсе

Дмитрий Полянский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США не выдали визы двум из трех российских делегатов, которые должны были принять участие в заседании комитета Организации Объединенных Наций по информации в Нью-Йорке, заявил на заседании комитета первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано. Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Подобную практику дипломат назвал «недопустимой».

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал на брифинге 4 мая, что организация уже поднимала вопрос с получением американских виз для российских представителей и продолжит делать это. «Важно, чтобы всем, у кого есть дела в ООН, была предоставлена возможность прибыть в США для посещения этих встреч», — подчеркнул Дюжаррик.

В ноябре прошлого года Россия попросила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша начать процедуру арбитража из-за проблем с выдачей виз российским дипломатам со стороны США. Российский представитель в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается рассмотрением правовых вопросов, Сергей Леонидченко указал, что делегация России на протяжении более четырех лет сталкивается с подобными проблемами. Он заявил, что действия Вашингтона указывают на то, что США не собираются исправлять ситуацию. В феврале 2022-го с этим же требованием выступил глава МИД России Сергей Лавров.

В Госдепартаменте США отмечали, что «серьезно» относятся к обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН. Согласно документу, она считается территорией, принадлежащей всем государствам — членам организации, но попадающей под американскую судебную юрисдикцию.