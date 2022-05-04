В ответ на слова Лаврова в ФЕОР предложили реже вспоминать Вторую мировую

В Федерации еврейских общин России предложили перестать использовать в публичных дискуссиях отсылки к истории Второй мировой войны, «поскольку отголоски тех событий до сих пор являются незаживающей раной для народов мира»

Александр Борода (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал прекратить использовать в дискуссиях «национальные маркеры», так как это обостряет межнациональные отношения на международной арене. Так он прокомментировал ситуацию вокруг слов главы МИД России Сергея Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера.

Борода также предложил не злоупотреблять отсылками к истории Второй мировой войны, «поскольку отголоски тех событий до сих пор являются незаживающей раной для народов мира».

«Подобные «национальные маркеры» по своей сути взрывоопасны и обостряют ситуацию межнациональных отношений как на международной арене, так и внутри страны и общества», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

РБК направил запросы в департамент информации и печати МИД России и в пресс-службу ФЕОР.

1 мая Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset на вопрос о том, зачем на Украине нужна «денацификация», если президент страны Владимир Зеленский — еврей, заявил, что этот аргумент «абсолютно ничего не значит» и что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Он добавил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни.

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Премьер-министр Израля Нафтали Беннет назвал слова Лаврова ложью, цель которой — «обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность».

Глава МИД Израиля Яир Лапид счел непростительными слова Лаврова и потребовал от российского правительства извиниться перед Израилем и еврейским народом. Посла России вызвали в израильский МИД.

Заявления российского министра также осудили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, итальянский премьер Марио Драги, представитель Госдепартамента США Нед Прайс и президент Украины Владимир Зеленский. «В России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки», — пояснил украинский лидер.

Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявление главы МИДа о евреях и Гитлере и тоже предложил Сергею Лаврову принести за него извинения.