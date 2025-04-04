Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС
Армения намеревается вступить в ЕС, следует из закона, который подписал президент страны Ваагн Хачатурян.
Закон в конце марта одобрил парламент страны. Документ называется «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Тогда за документ выступили 64 депутата, «против» — семь.
Документ сам по себе очень короткий: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».
Этот закон не является заявкой страны на членство в ЕС. Он «отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень», говорил заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.
Комментируя планы Армении принять этот закон, в Кремле говорили, что одна страна не может одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС. «Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другая, там другие нормы», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Решение, вступать Армении в ЕС, или нет, может быть принято только «путем референдума», говорил премьер стрны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Он просил отнестись к происходящему «без лишнего энтузиазма или напряжения».
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