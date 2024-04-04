Венесуэла приняла закон о присоединении спорной с Гайаной территории

Венесуэла приняла закон о «защите» региона Эссекибо, спорной с Гайаной территории, который подразумевает ее трансформацию в 24-й штат республики. Может ли это привести к военной эскалации в регионе, разбирался РБК

Президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес представляет обновленную карту Венесуэлы, присоединяющую регион Эссекибо Гайаны к Венесуэле (Фото: Gaby Oraa / Getty Images)

Венесуэла приняла так называемый органический закон о защите Гайаны-Эссекибо — спорной с Гайаной территории. Он предусматривает «создание 24-го штата Гайана-Эссекибо в политико-территориальной организации Боливарианской Республики Венесуэла», пояснил президент страны Николас Мадуро на церемонии утверждения закона, которая прошла 4 апреля во Дворце Национальной ассамблеи. По его словам, Каракас также планирует создать комиссию высокого уровня по защите этой территории.

Национальная ассамблея республики одобрила этот закон в марте. Власти Гайаны назвали действия Каракаса попыткой аннексии и «вопиющим нарушением» фундаментальных принципов международного права.

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Это территория к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая составляет три четверти государства Гайана и на данный момент находится под ее управлением. Интерес к Эссекибо объясняется большими запасами там нефти, золота и меди. В октябре 2023 года Гайана объявила об очередном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране пройдет референдум о вхождении региона в ее состав. По официальным результатам, 95% его участников высказались «за». После этого Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы. Гайана, в свою очередь, не отказалась от территории и предупредила о готовности обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы задействовать ст. 41 и 42 устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Венесуэлу и Гайану использовать «исключительно мирные средства для разрешения международных споров». Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что сторонам следует найти мирное решение конфликта. Карибское сообщество (CARICOM) 8 декабря созвало экстренное заседание по поводу конфликта вокруг Эссекибо. В МИД России заявили, что территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вокруг провинции Эссекибо необходимо урегулировать мирным путем. При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва не поддерживает вмешательство в конфликт третьих стран. В середине декабря президент Гайаны Ирфаан Али и Николас Мадуро провели переговоры в Сент-Винсенте и Гренадинах, результатом которых стала Аргайлская декларация о диалоге и мире между Гайаной и Венесуэлой. Стороны обязались решать спорные вопросы в соответствии с международным правом, посредством диалога и воздержаться от эскалации. 25 января в Бразилии состоялись консультации глав МИД Венесуэлы и Гайаны — Ивана Хиля и Хью Тодда, которые также подтвердили приверженность дипломатическому разрешению кризиса.

Что предполагает новый закон

Всего он состоит из 39 статей. В частности, в Венесуэле вводится запрет на выпуск политических карт без включения в них Гайаны-Эссекибо, населению Гайаны-Эссекибо предоставляется возможность принять участие в парламентских выборах 2025 года и избрать своих депутатов в Национальную ассамблею.

Как подчеркнул Мадуро 4 апреля, закон также запрещает заключать контракты с юридическими лицами, «которые ведут работы на неделимитированных участках сухопутной границы с Гайаной и на морском шельфе». На территории нового штата будут созданы подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

МИД Гайаны в своем заявлении осудил этот закон, назвав действия Каракаса попыткой аннексии и «вопиющим нарушением» фундаментальных принципов международного права, заложенных в Уставе ООН и Организации американских государств. Ведомство также обвинило Венесуэлу в нарушении достигнутых президентами двух стран в декабре соглашений.

Президент Гайаны Ирфаан Али в своем обращении к нации предупредил правительство Мадуро о том, что Гайана не потерпит никаких шагов по аннексии своей территории.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. В 1966 году Гайана получила независимость от Великобритании и подписала с Соединенным Королевством и Венесуэлой Женевское соглашение о необходимости решения территориального спора мирным способом. Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. Венесуэла, в свою очередь, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции этого суда, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров, согласно Женевскому соглашению.

Может ли это привести к военной эскалации в регионе

На церемонии подписания закона Мадуро обвинил США в строительстве в Эссекибо «секретных военных баз». По его словам, секретные военные подразделения Южного командования США (USSOUTHCOM) и ячейки ЦРУ занимаются подготовкой «нападений» на население Тумеремо (административный центр Эссекибо), южной и восточной частей Венесуэлы.

Мадуро отметил, что новый закон не только обеспечит право венесуэльцев на земли Эссекибо, но и оградит ее граждан от «нападений США». По его словам, сейчас власть в спорном регионе находится в руках Южного командования, ЦРУ и американской нефтяной компании ExxonMobil, цель которых — «захват венесуэльских ресурсов».

В начале февраля ExxonMobil заявила, что планирует провести разведку месторождений нефти и газа в Эссекибо. После этого министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино пригрозил «силовым ответом», отметив, что Эссекибо принадлежит Венесуэле, тогда как в Гайане заверили, что у ExxonMobil есть полное право вести деятельность на этой территории.

Позже Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Венесуэла нарастила военные силы у спорной территории. Издание ссылалось на спутниковые снимки и видео, которые размещают в соцсетях венесуэльские военные, которые подтверждали, что Каракас перебрасывает технику, похожую на легкие танки, бронетранспортеры и патрульные катера с ракетными установками в район острова Анакоко на реке Куюни, который находится на границе двух стран.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в ответ заявил, что американские СМИ манипулируют спутниковыми снимками компании Maxar, которая, по его словам, является поставщиком информации для американской разведки. При этом министр подчеркнул, что Каракас оставляет за собой право воспользоваться всеми дипломатическими процедурами, «а также всеми мерами, предусмотренными международным правом», чтобы гарантировать свой суверенитет как над территорией Эссекибо, так и над территориальными водами.

Несмотря на это, в марте Али и Мадуро снова провели переговоры на полях встречи Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), и Мадуро в очередной раз подчеркнул важность «мирного решения» спора. Однако затем Каракас обвинил Гайану в нарушении достигнутых соглашений, поскольку страну посетил глава ЦРУ Уильям Бернс. «В досье ЦРУ нет ни одной положительной истории: только смерть, насилие и разрушения. Гайана грубо нарушает международное право и продолжает игнорировать Аргайлскую декларацию. Венесуэла не позволит себя обмануть и продолжит свой путь к законности и миру», — написала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в соцсети X 22 марта.

Глава Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь заявил РБК, что принятие закона о присоединении Эссекибо вряд ли приведет к военной эскалации в регионе. «Пока что это действия, которые принимаются только де-юре и только одной стороной — Венесуэлой, поэтому реальных последствий пока не прослеживается. Формально Каракас признал Эссекибо своей территорией, но в реальности не готов к военной эскалации в условиях продолжающегося внутреннего политического и социального кризиса», — отметил эксперт в беседе с РБК.

По его мнению, Каракас таким образом продолжает давление на Гайану, чтобы добиться обсуждения совместной эксплуатации спорной территории. Кроме того, для Мадуро это способ мобилизации электората в преддверии президентских выборов, добавил Розенталь.

Президентские выборы в Венесуэле назначены на 28 июля, регистрация кандидатов уже завершена, и по ее итогам самые известные представители оппозиции в бюллетени не попали. Как отмечают эксперты, реальный рейтинг Николаса Мадуро невысок, но в условиях, когда оппозиция расколота, у него есть серьезные шансы возглавить Венесуэлу в третий раз.