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Венесуэла нарастила военные силы у спорной с Гайаной территории

WSJ: Венесуэла нарастила военные силы у спорной с Гайаной территории Эссекибо
Многолетний территориальный спор двух стран обострился в прошлом году. Они договорились решать конфликт посредством диалога, однако, пишет WSJ, Венесуэла перебросила к границе с Гайаной военную технику
Фото: Carolina Cabral / Getty Images
Фото: Carolina Cabral / Getty Images

Венесуэла концентрирует военную технику на границе с Гайаной на фоне эскалации территориального конфликта между странами из-за региона Эссекибо, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на спутниковые снимки от Maxar и видеокадры, которые публикуют в соцсетях венесуэльские военные.

Газета пишет, что Каракас перебрасывает технику, похожую на легкие танки, бронетранспортеры и патрульные катера с ракетами в район острова Анакоко на реке Куюни, который находится на границе двух стран.

Спор о регионе Эссекибо площадью 160 тыс. кв. км продолжается около 200 лет. В основном эта территория представляет собой непроходимые джунгли, но там большие запасы нефти, золота и меди.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане (обрела независимость в 1966 году).

Венесуэла обратилась в Международный арбитраж (в составе которого были судьи из США, Британии и России) в Париже с просьбой урегулировать ситуацию, и в 1899 году тот закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949-м, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона вследствие сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году, после открытия месторождений нефти и газа. В 2018-м власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения ее границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле прошлого года. 

В первой половине декабря Каракас объявил спорную территорию 24-м штатом Венесуэлы под названием Эссекибо-Гайана.

«Мы не удивлены недобросовестностью Венесуэлы. Мы разочарованы, а не удивлены», — заявили газете в МИДе Гайаны . Министерство информации Венесуэлы не ответило на запросы WSJ.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино 7 февраля пригрозил в Х «силовым ответом» нефтяной компании ExxonMobil, которая в тот же день заявила, что планирует провести разведку месторождений нефти и газа в спорном регионе. «Эссекибо — наш», — добавил Падрино. В Гайане же заявили, что ExxonMobil имеет полное право вести свою деятельность на этой территории.

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Президент Гайаны&nbsp;Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро

В декабре 2023-го венесуэльский президент Николас Мадуро провел встречу с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али. Они договорились не угрожать силой и не использовать ее для улаживания конфликта из-за Эссекибо. Стороны также заявили о намерении решать проблемные вопросы в соответствии с международным правом, посредством диалога и воздерживаться от эскалации; выразили приверженность «обеспечению добрососедства, мирного сосуществования и единства Латинской Америки и Карибского бассейна».

Однако страны не пришли к согласию в вопросе, будет ли привлечен к решению пограничного спора Международный уголовный суд. На этом настаивает Гайана, но Венесуэла не признает его юрисдикцию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венесуэла Гайана Эссекибо Николас Мадуро
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