Бразилия увеличит число военных на границе с Венесуэлой и Гайаной

Бразилия планирует отправить к границе с Венесуэлой и Гайаной дополнительно 2 тыс. военных, сообщает Reuters со ссылкой на бразильского генерала Коста Невеса, командующего в регионе.

«Пограничная ситуация заставила нас внести некоторые изменения, которые были в нашем стратегическом плане. Мы практически утроили численность нашей мотопехоты, бронетехники и артиллерии в Рорайме», — заявил военный.

Бразилия отправила первые подразделения военных с бронетехникой к границе с Гайаной в декабре 2023 года. Источник местного портала G1 уточнял, что речь шла о переходе сил в состояние боевой готовности, а не о немедленном начале военной операции.

Венесуэла и Гайана с начала XIX века ведут длительный территориальный спор. Речь идет о богатой природными ресурсами, в том числе золотом и алмазами, части территории Гайаны в бассейне реки Эссекибо. На картах Венесуэлы эти земли обычно заштрихованы как спорные.

В декабре 2023 года конфликт обострился после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную территорию 24-м штатом страны под названием Эссекибо-Гайана и затем подписал указы, которые фактически включают ее в состав страны. Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео отметил, что в случае попытки Венесуэлы изменить границы страна будет защищаться «всеми средствами».

Позже Мадуро провел встречу с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али, на которой они договорились не угрожать силой и не использовать ее для улаживания конфликта из-за Эссекибо.