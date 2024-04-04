Франция опровергла выражение готовности к переговорам по Украине

Франция опровергла готовность к диалогу по Украине после беседы Шойгу и Лекорню

Французский министр обороны в беседе с российским не выражал готовности к переговорам по Украине, говорят источники Reuters и AFP. Телефонные переговоры Шойгу и Себастьяна Лекорню состоялись накануне

Себастьян Лекорню (Фото: Alexis Sciard / Global Look Press)

Франция не выражала готовность к переговорам по конфликту на Украине, о чем сообщалось в заявлении Минобороны России по итогам телефонной беседы французского министра обороны Себастьяна Лекорню с российским коллегой Сергеем Шойгу, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Франции. Ранее информацию опровергал источник AFP во французском кабмине, пишет Le Monde.

Разговор прошел накануне, 3 апреля. В сообщении российского Минобороны сказано, что в беседе была «отмечена готовность к диалогу по Украине» (какой именно стороны или их обеих, не уточнялось). «Исходные положения могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе. Проведение встречи в Женеве (в Швейцарии планируется мирная конференция по Украине. — РБК) без участия России — бессмысленно», — говорилось в заявлении. В сообщении французской стороны подобная информация не приводилась, там было сказано о твердой поддержки Парижем Киева.

«Ни в какой момент мы не демонстрировали никакой готовности к диалогу по Украине или переговорам, или чему-либо подобному», — сказал собеседник Reuters.

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров на основе стамбульской инициативы.

Разговор между министрами обороны двух стран состоялся впервые с октября 2022-го. Помимо Украины, стороны обсудили теракт в «Крокус Сити Холле». Лекорню осудил нападение и заявил, что у Франции нет данных, которые могли бы установить связь между терактом и Украиной. В сообщении российского ведомства было сказано, что французский министр «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация). Она взяла на себя ответственность за теракт.

Шойгу, в свою очередь, отметил, что у России есть сведения «об украинском следе в организации теракта». «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявил глава российского военного ведомства своему коллеге.