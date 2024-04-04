 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Франция опровергла выражение готовности к переговорам по Украине

Франция опровергла готовность к диалогу по Украине после беседы Шойгу и Лекорню
Сюжет
Военная операция на Украине
Французский министр обороны в беседе с российским не выражал готовности к переговорам по Украине, говорят источники Reuters и AFP. Телефонные переговоры Шойгу и Себастьяна Лекорню состоялись накануне
Себастьян&nbsp;Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Alexis Sciard / Global Look Press)

Франция не выражала готовность к переговорам по конфликту на Украине, о чем сообщалось в заявлении Минобороны России по итогам телефонной беседы французского министра обороны Себастьяна Лекорню с российским коллегой Сергеем Шойгу, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Франции. Ранее информацию опровергал источник AFP во французском кабмине, пишет Le Monde.

Разговор прошел накануне, 3 апреля. В сообщении российского Минобороны сказано, что в беседе была «отмечена готовность к диалогу по Украине» (какой именно стороны или их обеих, не уточнялось). «Исходные положения могли бы основываться на стамбульской мирной инициативе. Проведение встречи в Женеве (в Швейцарии планируется мирная конференция по Украине. — РБК) без участия России — бессмысленно», — говорилось в заявлении. В сообщении французской стороны подобная информация не приводилась, там было сказано о твердой поддержки Парижем Киева.

«Ни в какой момент мы не демонстрировали никакой готовности к диалогу по Украине или переговорам, или чему-либо подобному», — сказал собеседник Reuters.

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров на основе стамбульской инициативы.

Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах
Политика
Дмитрий Песков

Разговор между министрами обороны двух стран состоялся впервые с октября 2022-го. Помимо Украины, стороны обсудили теракт в «Крокус Сити Холле». Лекорню осудил нападение и заявил, что у Франции нет данных, которые могли бы установить связь между терактом и Украиной. В сообщении российского ведомства было сказано, что французский министр «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация). Она взяла на себя ответственность за теракт.

Шойгу, в свою очередь, отметил, что у России есть сведения «об украинском следе в организации теракта». «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявил глава российского военного ведомства своему коллеге.

В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео

В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат

Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России

Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов

На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Франция Украина мирные переговоры Сергей Шойгу
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу назвал министру обороны Франции условия для переговоров по Украине
Политика
Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах
Политика
Спецпосланник Китая раскрыл суть позиций Москвы и Киева по переговорам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 03 апр, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 03 апр, 17:06
Инвесторы вдвое увеличили долю вложений в офисную недвижимость России Недвижимость, 13:15
МВД нашло признаки дискредитации армии в словах лидера «Порнофильмов» Политика, 13:15
Адвокат сообщил о новом заявлении в СК от потерпевших в «Крокусе» Общество, 13:14
Борцу Садулаеву закрыли отбор на Игры из-за поддержки военной операции Спорт, 13:06
Силовики задержали гендиректора одной из крупнейших букмекерских контор Политика, 12:56
Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на пост главы ВС Политика, 12:56
Баварские полицейские записали видео без брюк из-за дефицита униформы Общество, 12:56
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:55
Самомотивация: где найти силы для достижения целей Pro, 12:54
Кремль отверг влияние Москвы на закон об иноагентах в Грузии Политика, 12:50
Суд оштрафовал комика Руслана Белого за отсутствие плашки иноагента Политика, 12:39
Франция опровергла выражение готовности к переговорам по Украине Политика, 12:38
Казахстан разрешил получать ИНН в посольствах страны Политика, 12:34
Сборная России заняла самое высокое с 2022 года место в рейтинге ФИФА Спорт, 12:28