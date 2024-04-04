Сунак допустил выход Британии из ЕСПЧ из-за нелегальной миграции

Премьер Сунак: Британия может выйти из ЕСПЧ для борьбы с нелегальной миграцией

Британия может выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ для борьбы с нелегальной миграцией, заявил Сунак. По его мнению, этот вопрос является фундаментальным для суверенитета страны

Риши Сунак (Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью The Sun заявил, что Лондон может выйти из-под юрисдикции Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) для борьбы с нелегальной миграцией.

«Я считаю, что безопасность границ и борьба с нелегальной миграцией важнее, чем наше членство в любом иностранном суде», — сказал он.

Британский премьер пообещал «довести дело до конца», добавив, что, по его мнению, схема Лондона по борьбе с нелегальной миграцией соответствует всем международным обязательствам, в том числе перед ЕСПЧ. Сунак считает вопрос борьбы с нелегальной миграцией «фундаментальным» для суверенитета Британии и не исключил, что сделает это предвыборным обещанием. В этом году в Великобритании должны пройти парламентские выборы.

Сунак добавил, что сам происходит из семьи иммигрантов. «Я думаю, что это всегда будет гостеприимная, сострадательная страна, — но это должно быть сделано честно, на законных основаниях. <...> Мы — люди, которые ждут своей очереди, платят свою справедливую долю, играют по правилам, и это противоречит всем этим понятиям. Вот почему так важно, чтобы мы придерживались этого», — подчеркнул он.

Отец британского премьера Ушвар Сунак родился в Кении, а мать — в республике Танганьика.

Sun отмечает, что это «самое серьезное предупреждение страсбургским судьям», которые два года назад заблокировали первую попытку экстрадиции нелегальных мигрантов из Соединенного Королевства в Руанду.

В апреле 2022 года Великобритания достигла соглашения с Руандой о том, что туда будут высылать нелегальных мигрантов, однако в июне того же года по решению ЕСПЧ первый такой рейс был отменен.

В марте прошлого года Британия и Руанда обновили соглашение: оно предполагает, что нелегально прибывшие в Соединенное Королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права попросить у британских властей убежища. Договор распространяется на тех, кто, например, попал на территорию королевства, переплыв пролив Ла-Манш на лодке, и не может быть отправлен в страну происхождения.

В Британии в 2022-м предложили сделать высшей судебной инстанцией Верховный суд страны, а не ЕСПЧ, что позволит Лондону игнорировать решения Европейского суда и в том числе упростит процедуру высылки мигрантов. Сунак еще будучи кандидатом на пост премьера в августе 2022 года говорил, что если иначе выйти из миграционного кризиса будет нельзя, то Британия покинет ЕСПЧ.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что если Великобритания решит игнорировать решения ЕСПЧ, ее ждет та же судьба, что и Россию, которая вышла из-под юрисдикции Европейского суда в марте 2022 года.

«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает. Если Лондон решит выйти из [Европейской] конвенции [по правам человека], он окажется в той же ситуации, что и Российская Федерация, которую нам пришлось исключить из наших обязательств из-за ее нарушений международного права», — заявил председатель ПАСЕ Том Кокс.