Байден «с гордостью» приветствовал вступление Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден: я с гордостью приветствую Финляндию в качестве 31-го члена НАТО

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что приветствует присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я с гордостью приветствую Финляндию в качестве 31-го союзника по НАТО», — говорится в документе.

Байден отметил, что вступление Финляндии в блок стало самой быстрой процедурой со времени основания НАТО.

«В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Обе страны являются сильными демократиями с высокоэффективными вооруженными силами, которые разделяют наши ценности и видение мира. Менее чем через год мы приветствуем Финляндию в качестве члена — это самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО», — говорится в заявлении президента США.

Байден также сообщил, что с нетерпением ждет, когда к альянсу присоединится и Швеция. Он призвал Турцию и Венгрию «безотлагательно завершить свои процессы ратификации».

Президент США также отметил, что Кремль рассчитывал разделить Европу и НАТО, начав военную спецоперацию на Украине, но сегодня блок более сплочен, «чем когда-либо».

В январе 2023 года МИД Турции обвинил Стокгольм в нарушении трехстороннего меморандума об устранении опасений Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО.



Анкара осудила акцию с публичным сожжением Корана в Швеции, назвав ее «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти». «Этот отвратительный акт является еще одним примером тревожного уровня, которого достигли исламофобия и расистские и дискриминационные движения в Европе», — говорилось в заявлении МИД Турции.

Присоединение Швеции к НАТО уже одобрили парламенты 28 стран альянса. Решение не приняли Турция и Венгрия.