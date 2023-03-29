Швеция вызвала посла России из-за заявлений о «легитимной цели»

Посол России предупредил об «ответных мерах военного характера» со стороны России, для которой Швеция станет «легитимной целью» в случае присоединения к НАТО. Шведский МИД потребовал от дипломата отказаться от этих слов

Виктор Татаринцев (Фото: Посольство России в Швеции)

МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева из-за слов о том, что страна может стать для России «легитимной целью» в случае вступления в НАТО, пишет Dagens Nyheter.

«Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы он четко осудил эту очевидную попытку влияния», — сказал глава шведского МИДа Тобиас Бильстрем, подчеркнув, что политику Швеции определяют только жители Швеции.

Речь идет о статье российского посла под названием «Шведский шаг в пропасть», опубликованной 28 марта. С сайта МИДа страница удалена, однако копия сохранилась в телеграм-канале дипмиссии. В тексте Татаринцев отмечает, что после вступления Швеции в НАТО, граница с альянсом для России увеличится в два раза.

«Если кому–то до сих пор кажется, что это каким–то образом улучшит защищенность Европы — будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера», — написал российский дипломат.

РБК направил запрос в Посольство России в Швеции.

Татаринцев также привлек внимание своими словами об отношениях России и НАТО в середине прошлого февраля, за 11 дней до начала военной операции. Он рассказал в интервью Aftonladet, что Россия была бы не против вступления Швеции в альянс, если США и НАТО бы не «обостряли ситуацию». На вопрос о том, не может ли Швеция самостоятельно решать вопрос о вступлении в альянс, он ответил, что этот вопрос решается с Вашингтоном: «Это не двусторонний вопрос только между Россией и Швецией. Это всеобъемлющий принципиальный вопрос».

Швеция и Финляндия совместно подали заявки на вступление в НАТО в прошлом мае. Их заявки должны согласовать все государства — члены блока. Их еще не ратифицировали Венгрия и Турция. В марте Турция начала процесс ратификации заявки Финляндии, в Стокгольме полагают, что Финляндия вступит в НАТО раньше.