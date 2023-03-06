Омбудсмен объяснила невозможность усыновлять детей из новых регионов

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Россияне не могут усыновить ребенка из ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской области, так как брать ребенка оттуда можно исключительно под опеку. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам детей Мария Львова-Белова в эфире передачи «Церковь и мы» на телеканале «Россия 1».

«У нас усыновления из новых регионов нет вообще, в принципе. У нас есть только опека или приемная семья для того, чтобы в случае появления там родственников, людей, которые могут претендовать на этого ребенка, это было проще сделать», — сказала она.

Усыновление ребенка не означает, что позже его нельзя будет вернуть кровным родственникам, отметила омбудсмен.

Ранее, 16 февраля, Львова-Белова встретилась с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы она сообщила ему, что взяла к себе в семью 15-летнего ребенка из Мариуполя. Тогда же омбудсмен уточнила, что это стало возможно благодаря главе государства.

Украинские власти не раз обвиняли Россию в депортации населения с начала военной операции. В июне 2022 года вице-премьер Украины Ирина Венедиктова заявила, что Генеральная прокуратура страны расследует больше 20 дел о депортации украинцев, а также изучает заявления о насильственном вывозе в Россию более 210 тыс. детей. По этой причине Верховная рада обратилась в управлению ООН по правам человека, комитет всемирной организации по правам ребенка, а также к верховному комиссару по делам беженцев и международному суду ООН.

«Содержащиеся в нем [обращении Верховной Рады] лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», — говорила в ответ на это представитель МИД России Мария Захарова. Она назвал эти обвинения ложными и заявила, что Россия спасает детей от «варварских бомбардировок [со стороны Киева]». Она добавила, что к 23 июня российские силы вывезли из опасных районов Украины в Россию более 2 млн человек, в том числе почти 325 тыс. детей. «Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», — подчеркнула Захарова.

К августу 2022 года с территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуировали более 500 тыс. детей, говорили в Минобороны. Всего, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в России живут более 2,8 млн покинувших страну украинцев.