Литва приостановила пропуск грузовиков из Калининградской области

В ночь на 2 апреля в работе информационных систем таможни Литвы произошел сбой, пропуск и оформление грузовых авто приостановлены. В очереди ждут десятки большегрузов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Из-за сбоя в работе таможенных информационных систем Литва приостановила пропуск грузовых автомобилей из Калининградской области, сообщается в Telegram Федеральной таможенной службы России.

Грузовики не пропускают и не оформляют с 2:00 2 апреля. Как сообщили в ФТС, образовалась очередь на въезд в Литву из России, по состоянию на вечер 2 апреля в ней было 80 большегрузов.

В конце ноября Литва перестала пропускать российские грузовики, которые находятся в аренде у фактического перевозчика и не принадлежат ему, сообщал ТАСС со ссылкой на председателя общественного совета при Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области Леонида Степанюка. Он предположил, что проблема затронет 25-30% грузовиков, которые находятся в аренде у калининградских перевозчиков.

В середине марта Вильнюс решил усилить проверки грузовых поездов на железнодорожной станции Кибартай, следующих из Калининградской области в Литву — для этого там установят рентген-контроль.

Летом 2022 года литовские власти ограничили железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Россия назвала это решение незаконным и пообещала принять ответные меры. Впоследствии Еврокомиссия уточнила условия санкций, разрешив транзит по железной дороге, но при контроле со стороны Литвы. Помимо этого, ЕК установила лимиты на транзит подсанкционных товаров. В августе глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион исчерпал квоты на некоторую продукцию.



Квота для перевозки грузов через Литву в Калининград и обратно на 2023 год составляет 2,89 млн тонн — почти на 7% меньше, чем в 2022 году, передавал «Интерфакс».