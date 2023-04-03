Литва приостановила пропуск грузовиков из Калининградской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Rheinmetall откроет в Румынии центр по ремонту вооружений для Украины Политика, 04:32
Нефть подорожала на 8% из-за решения ряда стран сократить добычу Бизнес, 04:30
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 04:00 Политика, 04:03
В квартире подозреваемой в убийстве Татарского прошел обыск Политика, 03:46
Минстрой предложил обязать впускать в квартиры работников ЖКХ Общество, 03:20
Литва приостановила пропуск грузовиков из Калининградской области Бизнес, 02:59
В постпредстве раскритиковали реакцию ЕС на председательство в СБ ООН Политика, 02:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Москве открыли горячую линию для желающих пойти на службу по контракту Политика, 02:23
Псаки призвала демократов не радоваться из-за обвинения Трампу Политика, 02:01
В МИД Италии сообщили о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 01:59
В УПЦ сообщили о госпитализации одного из танцевавших у Киевской лавры Политика, 01:23
Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский Общество, 01:19 
Как менялась доля просроченной задолженности в банках России. Инфографика Финансы, 01:07
МИД назвал захват Киево-Печерской лавры безнравственным актом Политика, 00:47
Бизнес ,  
0 

Литва приостановила пропуск грузовиков из Калининградской области

Таможня Литвы перестала пропускать грузовики из Калининградской области из-за сбоя
В ночь на 2 апреля в работе информационных систем таможни Литвы произошел сбой, пропуск и оформление грузовых авто приостановлены. В очереди ждут десятки большегрузов
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Из-за сбоя в работе таможенных информационных систем Литва приостановила пропуск грузовых автомобилей из Калининградской области, сообщается в Telegram Федеральной таможенной службы России.

Грузовики не пропускают и не оформляют с 2:00 2 апреля. Как сообщили в ФТС, образовалась очередь на въезд в Литву из России, по состоянию на вечер 2 апреля в ней было 80 большегрузов.

В конце ноября Литва перестала пропускать российские грузовики, которые находятся в аренде у фактического перевозчика и не принадлежат ему, сообщал ТАСС со ссылкой на председателя общественного совета при Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области Леонида Степанюка. Он предположил, что проблема затронет 25-30% грузовиков, которые находятся в аренде у калининградских перевозчиков.

В середине марта Вильнюс решил усилить проверки грузовых поездов на железнодорожной станции Кибартай, следующих из Калининградской области в Литву — для этого там установят рентген-контроль.

Летом 2022 года литовские власти ограничили железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Россия назвала это решение незаконным и пообещала принять ответные меры. Впоследствии Еврокомиссия уточнила условия санкций, разрешив транзит по железной дороге, но при контроле со стороны Литвы. Помимо этого, ЕК установила лимиты на транзит подсанкционных товаров. В августе глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион исчерпал квоты на некоторую продукцию.

Квота для перевозки грузов через Литву в Калининград и обратно на 2023 год составляет 2,89 млн тонн — почти на 7% меньше, чем в 2022 году, передавал «Интерфакс».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФТС Калининградская область Литва грузовики таможня
Материалы по теме
Минтранс предложил штраф для водителей за отказ от взвешивания грузовиков
Общество
Литва решила перестать принимать россиян и белорусов в гражданство
Политика
Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter