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Политика ,  
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ЕС назвал внешнеполитическую концепцию России «попыткой отмыть репутацию»

Представитель ЕС Стано назвал оторванной от реальности концепцию внешней политики России
Новая концепция внешней политики России — попытка отмыть международную репутацию, а ее отдельные положения оторваны от реальности, заявил РБК представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Представленная Россией концепция внешней политики является попыткой улучшить международную репутацию страны и оправдать военные действия на Украине, отдельные положения документа оторваны от реальности, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы приняли к сведению публикацию Россией новой концепции внешней политики и оцениваем ее. На первый взгляд, это выглядит как попытка улучшить исчезнувшую международную репутацию России, противодействовать ее международной изоляции и слабая попытка постфактум оправдать незаконную войну против Украины», — сказал Стано РБК.

По мнению представителя ЕС, части документа читаются «как особо оторванные от реальности, тогда как на самом деле все обстоит наоборот». В качестве примера он приводит заявления о том, что «внешняя политика России миролюбива, открыта, предсказуема» и «Россия намерена отдавать приоритет <…> интенсификации политико-дипломатических усилий, направленных на предотвращение применения военной силы в нарушение Устава ООН».

По мнению Стано, концепция направлена и на то, чтобы «оправдать агрессивное поведение России в отношении своих соседей и во всем мире», разделив при этом страны на дружественные и недружественные. Представитель внешнеполитической службы ЕС призвал Россию «уважать Устав ООН на деле, а не только на словах» и добавил, что страна должна вывести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кремль 31 марта опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В 43-страничном документе говорится, что Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития». Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации.

Предыдущую версию президент Владимир Путин утвердил 30 ноября 2016 года. В ней не содержалось определения России, говорилось о том, что современный мир переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается в формировании полицентричной международной системы. Деления стран на дружественные, нейтральные и недружественные в предыдущей версии концепции не было.

В новой концепции указано, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. В действовавшей версии концепции о Западе говорилось в контексте сокращения «возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике» и кризиса в отношениях России с государствами Запада из-за их нежелания «приступить к реализации политических заявлений о формировании общеевропейской системы безопасности и сотрудничества». Также в документе выделены девять национальных интересов России. Приоритетный из них — защита страны «от деструктивного иностранного воздействия».

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