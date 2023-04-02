Медведев назвал Борреля большим специалистом по «Дню дурака»

Боррель обвинил Россию в постоянном нарушении правил ООН, а то, что Москва с 1 апреля стала на месяц исполнять роль председателя Совбеза, он связал с «Днем дурака»

Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Глава европейской дипломатии, замглавы Еврокомиссии Жозеп Боррель разбирается в «Дне дурака», поскольку это «его день», написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в Twitter.

«Ну, а по поводу дня дурака, Жозеп Боррель большой специалист. Это ЕГО день», — написал политик.

Боррель ранее заявил, что 1 апреля хорошо сочетается с занятием России в этот же день кресла председателя Совета Безопасности ООН.

«Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН. Евросоюз выступит против любых злоупотреблений со стороны российского председательства», — написал он.

Согласно Уставу ООН, председательство в Совбезе организации каждый месяц переходит от одного члена СБ к другому, очередность определяется в алфавитном порядке английского языка. Председатель СБ созывает, открывает и закрывает заседания, утверждает подготовленную генсеком ООН повестку дня, подписывает принятые документы. При этом председатель СБ не наделен особым правом влиять на решения по резолюциям организации. Россия 1 апреля сменила на этом посту Мозамбик, 1 мая ее сменит Швейцария. В предыдущий раз Россия возглавляла СБ ООН в феврале 2022 года. Помимо пятерки постоянных членов СБ ООН — России, США, Франции, Великобритании и Китая, в него входят десять непостоянных, избираемых на два года. Сейчас это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония.

Американская сторона выразила опасения, что Россия «продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине». В российском миссии при ООН заверили, что Москва будет «честным брокером».

