SCMP сообщила об усилении Китаем роли юаня из-за опасений «удавки» США

SCMP указало на недавнее соглашение Китая и Бразилии по использованию юаня в двусторонних расчетах и отметило, что Пекин таким образом пытается бросить вызов доминированию доллара и избежать «удавки» США

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Китай склоняет своих торговых партнеров к более широкому использованию юаня в двусторонней торговле, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в мировой валютной системе и избежать «финансового удушения» со стороны Вашингтона, пишет South China Morning Post (SCMP).

В частности, издание обратило внимание на недавнее соглашение Китая и Бразилии по использованию юаня в двусторонних расчетах: 29 марта центробанки двух стран договорились о создании офшорного клирингового центра. SCMP пишет, что создание такого финансового инструмента позволит отказаться от доллара США в двусторонней торговле и сделать конвертацию юаней в реалы «более быстрой и менее затратной».

«Увеличение расчетов в юанях с крупнейшей страной Южной Америки показывает, как Пекин пытается избежать финансового удушения на фоне размежевания с США. Но зарубежная экспансия юаня по-прежнему сдерживается тем, что он менее конвертируем, чем доллар США или евро, а также из-за того, что Пекин сохраняет строгий контроль за движением капитала», — говорится в статье.

Газета указывает, что стремление к расчетам в юанях — это один из способов, который применяет Пекин для уменьшения своей зависимости от долларовых активов. «Китай использует свои торговые преимущества для поощрения применения своей валюты крупными торговыми партнерами, укрепляя силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе», — отмечает газета.

Опрошенные изданием аналитики полагают, что стоит также ожидать более широкого использования юаня в инвестициях в страны, которые включены в инициативу «Один пояс — один путь», в торговле энергоносителями со странами Ближнего Востока, а также в трансграничных цифровых платежах. SCMP со ссылкой на данные европейского ЦБ пишет, что сегодня на юань приходится всего 2,19% общемировых платежей, 3,5% мировых валютных операций, 2,69% резервов в центральных банках, а также 12,8% валютной корзины МВФ со специальными правами заимствования.

Помимо Китая, дедолларизации экономики и внешней торговли в последние годы активно обсуждается и в России — план дедолларизации был внесен в правительство еще пять лет назад, в 2018 году. В числе основных предложений был перевод внешней торговли на российский рубль и другие национальные валюты. В числе причин ухода от доллара во внешнеторговых расчетах власти называли санкционные угрозы.

Так, за 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, сообщал Центробанк. Это произошло на фоне масштабных санкций, введенных странами Запада против России после начала конфликта на Украине. В августе 2022 года Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), указывала в своем отчете Международная банковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

В марте президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем заявил, что Россия поддерживает переход на юани во внешнеторговых расчетах со странами Азии, Латинской Америки и Африки. «Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран», — сказал Путин.