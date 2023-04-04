Bloomberg предупредил об угрозе дефицита пшеницы из-за засухи в Канаде

По данным Минсельхоза Канады, с сентября 2022-го на участки ключевых агро-регионов выпало менее 60% от среднего количества осадков. Bloomberg отмечает, что из-за засухи глобальные рынки могут столкнуться с дефицитом пшеницы

Фото: Zuma / ТАСС

Самое засушливое за последние десятки лет начало года в Канаде может привести к сокращения урожая и создает риски дефицита пшеницы на мировых рынках, пишет Bloomberg.

Как рассказал агентству старший метеоролог Commodity Weather Group Дэвида Стрейта, начало 2023 года в Канаде стало самым засушливым за последние 45 лет. Bloomberg со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Канады отмечает, что с сентября на участки ключевых регионов по выращиванию яровой пшеницы выпало менее 60% от среднего количества осадков.

«Попытка поместить эти семена на нужную глубину в почву становится чем-то вроде искусства, потому что обычно вам нужно сеять во влажную среду», — заявил вице-президент Ассоциации сельскохозяйственных производителей Канады Билл Прибыльски.

Агентство напоминает, что Канада является крупнейшим в мире производителем канолы и крупным экспортером пшеницы, поэтому неурожай может привести к дефициту зерна по всему миру. По данным USDA, в 2021 году Канада экспортировала 26 млн т зерна, уступив только России и США.

После начала российской спецоперации на Украине и западных санкций на импорт российских удобрений международные организации неоднократно предупреждали о рисках дефицита зерна и голода в беднейших странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в июне прошлого года заявлял, что из-за конфликта на Украине и рекордных цен «миллиарды людей» в Азии и Южной Америке могут столкнуться с дефицитом продовольствия.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что риск голода в беднейших странах спровоцировали именно страны Запада, из-за действий которых возникла нехватка удобрений, что, в свою очередь, привело к снижению урожайности. «Цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом, прежде всего в беднейших странах. И это будет целиком на совести администрации США и евробюрократии», — указывал президент.

Как следует из данных Росстата, в 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна — 153,8 млн т. При этом экспорт зерна в течение почти всего 2022 года отставал от среднегодовых значений, указано в отчете: только к ноябрю экспортные объемы зерна сравнялись со значениями 2021 года.