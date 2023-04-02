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Bloomberg предупредил о смене правительств в ЕС из-за украинского зерна

Bloomberg: из-за «наплыва» украинского зерна в ряде стран ЕС могут смениться правительства
Агентство отмечает, что из-за наплыва украинского зерна в страны Восточной Европы, местные аграрии недополучают прибыль и могут стать во главе политических перемен
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Из-за наплыва украинского зерна в страны Восточной Европы местные фермеры и агропроизводители недополучают прибыль и могут выступить лейтмотивом политических перемен, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что после начала конфликта на Украине страны Восточной Европы стали перевалочным пунктом по транспортировке застрявшей на Украине агропродукции. Однако, отмечает агентство, зерно почти не отправляется в беднейшие страны, а оседает в хранилищах, которые уже практически заполнены.

Bloomberg пишет, что изначально страны ЕС запасались зерном из-за угрозы его дефицита на фоне конфликта на Украине, однако после подписания зерновой сделки, падения глобального спроса и рекордного урожая в России цены на агропродукцию упали. Как следствие, это привело к снижению стоимости продукции аграриев в Восточной Европе, в то время как расходы на удобрения и электроэнергию продолжали расти.

По подсчетам Bloomberg, за 2022 год импорт украинского ячменя в ЕС вырос с 55 тыс. т до 771 тыс. т, соевых бобов — с 336 тыс. т до 950 тыс. т, семян подсолнечника — с 21 тыс. т до 2 млн т, рапса — с 2 млн т до 3 млн т, пшеницы — с 346 тыс. т до 4 млн т, кукурузы — с 7 млн т до 11 млн т.

Агентство отмечает, что если не ограничить объем украинских поставок в ЕС, то это грозит «бунтами» фермерских хозяйств. Bloombnerg напоминает, что группа недовольных фермеров недавно забросала яйцами министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика, который еще летом рекомендовал производителям не продавать свое зерно, поскольку цены на него «вряд ли упадут».

Помимо Польши, аграрии могут повлиять на политическую ситуацию в Болгарии, Румынии и Словакии, где в скором времени должны состояться парламентские выборы. Как указывает Bloomberg, в опросах в Словакии лидирует бывший премьер Роберт Фицо, который выступает против антироссийских санкций и не поддерживает поставки оружия на Украину. В то же время в Болгарии и Румынии продолжаются протесты местных фермеров.

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Евросоюз и Украина заключили в 2016 году соглашение о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, в рамках чего было приостановлено действие пошлин и тарифов примерно на половину украинских сельскохозяйственных товаров. Экспорт с Украины в ЕС оставшейся части продукции облегчили в прошлом мае на один год в рамках «маршрутов солидарности» — эти меры были приняты Европой для стимулирования экономики государства и пошаговой интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Это привело к тому, что импорт продовольствия в течение прошлого года значительно вырос. К примеру, в ноябре 2021 года в Польшу ввезли 6 тыс. т украинской кукурузы, годом позднее — 1637,6 тыс. т, следовало из данных Евросовета. Польские фермеры при этом столкнулись с эмбарго на поставки в Белоруссию и ограничением доступа на рынок Египта, говорилось в документе, а до испытывающих потребность в украинских товарах государств Западной Европы грузы из этой страны не доходят.

В начале апреля пять восточноевропейских стран призвали Брюссель закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям». Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отмечали, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции упала, в то время как цены на удобрения и энергию «стремительно растут». «Мы призываем комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у государств-членов (граничащих с Украиной) по гуманитарным соображениям. Мы также вновь обращаемся за финансовой поддержкой со стороны ЕС для нужд более быстрого развития транспортной инфраструктуры», — говорилось в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
зерно Украина Военная операция на Украине политический кризис ЕС Восточная Европа
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