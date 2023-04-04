Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
Россиянка выбила первую ракетку Украины с турнира в США Спорт, 03:14
«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте организатора атак на брянские села Политика, 03:09
В Киеве заявили о наличии у Украины трех бригад истребителей МиГ-29 Политика, 02:56
В России запустят производство принтеров на базе американской Lexmark Политика, 02:34
В Одессе прогремело несколько взрывов Политика, 02:19
США заявили о сложностях с восполнением стратегических запасов нефти Политика, 01:49
Трамп прибыл в свой небоскреб в Нью-Йорке перед предъявлением обвинений Политика, 01:41
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
При взрыве в баре Петербурга пострадали трое несовершеннолетних Политика, 01:28
Лавров заявил о попытках США сорвать саммит Россия-Африка Политика, 00:58
Лавров заявил, что Евросоюз «потерял Россию» по своей вине Политика, 00:48
Рогов заявил об уничтожении базы наемников на запорожском направлении Политика, 00:31
Концерт Ани Лорак отменили в Воронежской области Общество, 00:25
МИД Германии сообщил о рисках «произвольного задержания» граждан в России Политика, 00:11
Маск объяснил смену логотипа Twitter на эмблему мемной криптовалюты Технологии и медиа, 00:04
Война санкций ,  
0 

В России запустят производство принтеров на базе американской Lexmark

Российская F+ tech запустит производство принтеров на базе бизнеса американской Lexmark
Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила в августе 2022 года. Теперь компания планирует наладить производство собственных принтеров под брендом F+ tech, нацеленных на массовый сегмент, сообщил представитель компании
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская «F+ tech| Марвел» разрабатывает собственный принтер планирует вывести его на рынок под брендом F+ tech до конца 2023 года, рассказал в интервью «Ведомостям» управляющий партнер компании Алексей Мельников.

«Мы ведем работу по созданию собственного печатного устройства. Думаю, что в 2023 года мы должны в районе III—IV квартала его представить. Ориентироваться мы будем на массовый доступный сегмент и средний ценовой, который является основным для офисных принтеров», — сказал он.

По его словам, по техническим характеристикам новый принтер будет аналого многофункционального устройства (МФУ) Lexmark МX-431 производства одноименной американской компании.

Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила еще в августе 2022 года. Условия сделки не раскрывались, лишь сообщалось, что оборудование под брендом F+ imaging продолжит производиться по контракту на тех же фабриках, что и оборудование Lexmark.

Как отметил Мельников, команда, которая занимается разработкой собственного печатного устройства компании, состоит преимущественно из бывших инженеров Lexmark, а также привлеченных с рынка специалистов в области печатной техники. Первыми будут производиться самые популярные модели принтеров формата А4 и А3 для черно-белой печати, затем линейка будет дополнена цветными моделями и фотопринтерами, добавил представитель компании.

Он также уточнил, что «F+ tech| Марвел» ведет переговоры о сборке принтеров с российскими контрактными производствами, но до выработки балльной системы (используемая правительством шкала оценки локализации производства в России. — РБК) по принтерам компания планирует сфокусироваться на сотрудничестве с китайскими фабриками. «У нас в России есть собственные мощности, на которых мы собираем принтеры уже два года, и в этом году они будут расширяться. К тому времени, как [балльная] система заработает, они будут готовы для локализации производства», — отметил Мельников.

Читайте на РБК Pro
Чем грозит передача обезличенных персональных данных
В чем риски системы «Налог-3» и каким фирмам придется работать в ней
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу

После начала военной операции на Украине ряд иностранных производителей принтеров либо приостановили поставки техники в Россию, либо ушли с рынка. О приостановке поставок продукции в Россию в марте прошлого года заявила HP, а также японские Ricoh Group и Epson. Американская Xerox и подразделение Canon в Европе, Африке и на Ближнем Востоке сообщили, что приостанавливают работу в России.

В ответ на это Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Kyocera, HP, Xerox, Canon, Epson и т.д. В декабре глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин сообщал, что объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд.

Ранее РБК сообщал, что к осени прошлого года на российском рынке стал доминировать китайский производитель принтеров Pantum (53% проданных принтеров к концу третьего квартала, по данным аналитической компании ITResearch). При этом еще в конце прошлого года лидером ранка была американская HP (36%), у Pantum было 16%.
 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции принтер США производство
Материалы по теме
Минпромторг заявил о возобновлении поставок популярных японских принтеров
Технологии и медиа
Азиатские принтеры начали замещать уходящие из России американские
Технологии и медиа
МВД приготовилось к нехватке принтеров для печати паспортов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter