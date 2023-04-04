В России запустят производство принтеров на базе американской Lexmark

Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила в августе 2022 года. Теперь компания планирует наладить производство собственных принтеров под брендом F+ tech, нацеленных на массовый сегмент, сообщил представитель компании

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская «F+ tech| Марвел» разрабатывает собственный принтер планирует вывести его на рынок под брендом F+ tech до конца 2023 года, рассказал в интервью «Ведомостям» управляющий партнер компании Алексей Мельников.

«Мы ведем работу по созданию собственного печатного устройства. Думаю, что в 2023 года мы должны в районе III—IV квартала его представить. Ориентироваться мы будем на массовый доступный сегмент и средний ценовой, который является основным для офисных принтеров», — сказал он.

По его словам, по техническим характеристикам новый принтер будет аналого многофункционального устройства (МФУ) Lexmark МX-431 производства одноименной американской компании.

Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила еще в августе 2022 года. Условия сделки не раскрывались, лишь сообщалось, что оборудование под брендом F+ imaging продолжит производиться по контракту на тех же фабриках, что и оборудование Lexmark.

Как отметил Мельников, команда, которая занимается разработкой собственного печатного устройства компании, состоит преимущественно из бывших инженеров Lexmark, а также привлеченных с рынка специалистов в области печатной техники. Первыми будут производиться самые популярные модели принтеров формата А4 и А3 для черно-белой печати, затем линейка будет дополнена цветными моделями и фотопринтерами, добавил представитель компании.

Он также уточнил, что «F+ tech| Марвел» ведет переговоры о сборке принтеров с российскими контрактными производствами, но до выработки балльной системы (используемая правительством шкала оценки локализации производства в России. — РБК) по принтерам компания планирует сфокусироваться на сотрудничестве с китайскими фабриками. «У нас в России есть собственные мощности, на которых мы собираем принтеры уже два года, и в этом году они будут расширяться. К тому времени, как [балльная] система заработает, они будут готовы для локализации производства», — отметил Мельников.

После начала военной операции на Украине ряд иностранных производителей принтеров либо приостановили поставки техники в Россию, либо ушли с рынка. О приостановке поставок продукции в Россию в марте прошлого года заявила HP, а также японские Ricoh Group и Epson. Американская Xerox и подразделение Canon в Европе, Африке и на Ближнем Востоке сообщили, что приостанавливают работу в России.

В ответ на это Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Kyocera, HP, Xerox, Canon, Epson и т.д. В декабре глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин сообщал, что объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд.

Ранее РБК сообщал, что к осени прошлого года на российском рынке стал доминировать китайский производитель принтеров Pantum (53% проданных принтеров к концу третьего квартала, по данным аналитической компании ITResearch). При этом еще в конце прошлого года лидером ранка была американская HP (36%), у Pantum было 16%.

