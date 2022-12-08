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Технологии и медиа ,  
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Минпромторг заявил о возобновлении поставок популярных японских принтеров

Минпромторг сообщил о возобновлении поставок принтеров в Россию японской Kyocera
Популярные японские принтеры Kyocera исключили из списка разрешенных к параллельному импорту товаров. Причина — по версии властей, производитель возобновил поставки в Россию. Но в компании настаивают, что лишь продают остатки
Фото: Stefan Kiefer / Global Look Press
Фото: Stefan Kiefer / Global Look Press

Минпромторг исключил из списка товаров, разрешенных к ввозу по схеме параллельного импорта (то есть без разрешения правообладателя), японского производителя принтеров Kyocera из-за того, что компания официально возобновила поставки своей техники в Россию. Об этом РБК рассказал представитель министерства — данные о возобновлении поставок ведомство получило от торговых сетей. Где именно началась продажа продукции Kyocera, он не уточнил. РБК обнаружил технику под брендом Kyocera, в частности, на сайте DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинка».

Kyocera — японская компания, основанная в 1959 году. Она производит кухонную утварь, электронные компоненты, керамические изделия, солнечные батареи, сотовые телефоны, офисное оборудование и т.д. По данным аналитической платформы Statista, по состоянию на март 2021-го, Kyocera входила в топ крупнейших игроков мирового рынка принтеров с долей 7,8%. В России, по итогам прошлого года, Kyocera входила в топ-5 крупнейших продавцов принтеров по оценке аналитической компании ITResearch с 10-процентной долей рынка (лидер — HP — занимал 36% в продажах, Pantum — 16%, Canon — 10%, Brother — 9%).

После начала боевых действий на Украине ряд иностранных производителей принтеров либо приостановили поставки техники в Россию, либо ушли с рынка. О приостановке поставок продукции в Россию в марте заявила HP. Американская Xerox и подразделение Canon в Европе, Африки и на Ближнем Востоке сообщили, что приостанавливают работу в России. Тогда же о приостановке отгрузки устройств в Россию из-за ситуации на Украине заявили также японские Ricoh Group и Epson. В августе американская корпорация Lexmark продала свое российское подразделение компании «Ф-Плюс оборудование и разработки» (структура «Марвел-Дистрибуции»).

В ответ на это Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенный к ввозу по схеме параллельного импорта, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Kyocera, HP, Xerox, Canon, Epson и т.д. В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что за первые три месяца по параллельному импорту в Россию с середины мая ввезли товаров более чем на $9 млрд. В ведомстве ожидают, что к концу года эта сумма увеличится в два раза и составит не менее $20 млрд.

Но в самом Kyocera возобновление поставок в Россию опровергают. Как заявил РБК представитель российского офиса Kyocera, компания лишь «дораспродает остатки со склада». При этом он обратил внимание, что поставки тонер-картриджей и запчастей для техники в Россию не останавливались.

Информацию о том, что Kyocera продолжает поставку расходных материалов, РБК подтвердил представитель «Марвел-Дистрибуции» (крупнейший российский дистрибутор техники, вендор продукции Kyocera). Он указал, что компания «давно прекратила поставки оборудования», а «все, что появляется на российском рынке — это результат работы параллельного импорта».

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По мнению представителя Минпромторга, сейчас «вопрос дефицит товаров потребительской электроники, не стоит», что «подтверждается не только данными от ретейлеров, но и производителями принтеров». По оценке ведомства со ссылкой на данные производителей, объем производства принтеров в России вырос более, чем в 5 раз с начала года.

При этом, как ранее рассказывали РБК в ITResearch, за первые три месяца этого года рынок печатающих устройств просел по количеству проданных устройств почти на четверть, но его объем в деньгах немного увеличился из-за роста цен. В третьем квартале в абсолютном выражении рынок начал расти (почти 300 тыс. штук), хотя год к году показал двузначное падение. Эксперты ITResearch связывали это с тем, что стал ощущаться вклад поставок по схеме параллельного импорта с одновременным ростом роли Pantum и импортозамещения. После ухода американских производителей принтеров свои доли на российском рынке увеличили китайские, японские и отечественные бренды. По данным аналитиков, к концу третьего квартала крупнейшими по количеству проданных принтеров были китайская Pantum (53%), американская HP (21%), японские Epson, Canon и Brother (по 4–5%).

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
принтер санкции Минпромторг параллельный импорт
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