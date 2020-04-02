Трамп заявил об ужесточении борьбы с наркокартелями из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале кампании по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, которую США будут проводить в Западном полушарии вместе с 21 страной. Трансляция велась на сайте Белого Дома.

«Есть повышенная вероятность того, что [наркотические] картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в дурных целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим... Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемию для угрозы жизням американцев», — заявил Трамп.

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