Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций. Об этом венесуэльский дипломат сообщил в своем Twitter.

«На фоне попыток Госдепартамента США установить в нашей стране правительство под опекой (Вашингтона — ред.), Боливарианское правительство настаивает, что не принимает и не примет никогда никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», — говорится в сообщении.

В ведомстве квалифицировали действия США как жалкие. «Попытка получить геополитические преимущества в условиях самой страшной глобальной пандемии может исходить только от жалких людей без малейших чувств», — говорится в заявлении министерства.

Во вторник администрация президента США Дональда Трампа обнародовала предложение об отмене американских санкций с Венесуэлы в обмен на создание временное правительства с разделением власти, состоящего из членов оппозиции и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны будут признать это правительство верховным органом власти в переходный период в стране.

26 марта Помпео объявил награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро после того, как Минюст США опубликовал обвинения в адрес венесуэльского лидера и его соратников, касающиеся торговли наркотиками. За информацию о других участниках этого списка была объявлена награда в $10 млн.