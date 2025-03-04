Сийярто заявил о готовности США пересмотреть часть санкций против России

Сийярто после встречи с Рубио заявил о готовности США к пересмотру санкций

Глава МИД Венгрии уточнил, что речь идет о санкциях, которые оказывают влияние на энергобезопасность его страны — то есть касаются закупки углеводородов у России и сотрудничества с ней в ядерной энергетике

Петер Сийярто и Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США готовы к обсуждению отмены санкционных мер, которые «влияют на энергетическую безопасность Венгрии», в том числе введенных против России ограничений, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100%, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации [бывшего президента Джо] Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал он в интервью венгерскому телеканалу М1 (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что санкции мешают Будапешту покупать газ у Москвы и усложняют сотрудничество в области ядерной энергетики.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что США могут пересмотреть санкции, которые администрация Байдена ввела «для нанесения ущерба американо-венгерским отношениям». В том числе — ограничения против главы офиса венгерского премьер-министра Виктора Орбана Антала Рогана за «причастность к коррупции в Венгрии», введенные в январе.

Россия считает введенные против нее санкции незаконными и требовала их отмены для начала переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Венгрия также добивается действий от Евросоюза, чтобы повысить свою энергобезопасность. После того, как прекратился транзит российского газа по территории Украины с 1 января, Будапешт пытается разработать меры по борьбе с наступившим энергокризисом.

Сийярто говорил, что Венгрия получила от ЕС гарантии энергобезопасности, среди которых были приглашение страны на переговоры Брюсселя с Киевом по поводу возобновления транзита газа через украинскую территорию; отказ Украины от атак по газопроводу «Турецкий поток»; бесперебойная поставка нефти по трубопроводу «Дружба» и др.

Первые две гарантии, отмечал глава МИДа Венгрии, уже были нарушены. Он пригрозил, что это повлияет на принятие Будапештом решений по Украине - после этого Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Киеву.