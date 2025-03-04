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Война санкций ,  
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Сийярто заявил о готовности США пересмотреть часть санкций против России

Сийярто после встречи с Рубио заявил о готовности США к пересмотру санкций
Сюжет
Война санкций
Глава МИД Венгрии уточнил, что речь идет о санкциях, которые оказывают влияние на энергобезопасность его страны — то есть касаются закупки углеводородов у России и сотрудничества с ней в ядерной энергетике
Петер Сийярто и Марко Рубио
Петер Сийярто и Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США готовы к обсуждению отмены санкционных мер, которые «влияют на энергетическую безопасность Венгрии», в том числе введенных против России ограничений, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100%, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации [бывшего президента Джо] Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал он в интервью венгерскому телеканалу М1 (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что санкции мешают Будапешту покупать газ у Москвы и усложняют сотрудничество в области ядерной энергетики.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что США могут пересмотреть санкции, которые администрация Байдена ввела «для нанесения ущерба американо-венгерским отношениям». В том числе — ограничения против главы офиса венгерского премьер-министра Виктора Орбана Антала Рогана за «причастность к коррупции в Венгрии», введенные в январе.

Россия считает введенные против нее санкции незаконными и требовала их отмены для начала переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Сийярто пригрозил ЕС из-за нарушений гарантий энергобезопасности Венгрии
Политика
Петер Сийярто

Венгрия также добивается действий от Евросоюза, чтобы повысить свою энергобезопасность. После того, как прекратился транзит российского газа по территории Украины с 1 января, Будапешт пытается разработать меры по борьбе с наступившим энергокризисом.

Сийярто говорил, что Венгрия получила от ЕС гарантии энергобезопасности, среди которых были приглашение страны на переговоры Брюсселя с Киевом по поводу возобновления транзита газа через украинскую территорию; отказ Украины от атак по газопроводу «Турецкий поток»; бесперебойная поставка нефти по трубопроводу «Дружба» и др.

Первые две гарантии, отмечал глава МИДа Венгрии, уже были нарушены. Он пригрозил, что это повлияет на принятие Будапештом решений по Украине - после этого Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Киеву.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Петер Сийярто Венгрия санкции Марко Рубио США
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