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Политика ,  
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Трюдо пообещал эквивалентный ответ США в случае введения ими пошлин

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Horacio Villalobos / Getty Images)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал прямо пропорциональный ответ США, если те 4 марта введут импортные пошлины против Оттавы.

«Мы работаем над тем, чтобы избежать введения этих тарифов. Но, если они все же начнут действовать, <…> мы ответим на них прямо пропорционально и недвусмысленно», — сказал Трюдо на пресс-конференции.

Трамп снова решил ввести пошлины для Канады и Мексики из-за наркотиков
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Дональд Трамп
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины в 25% для канадских и мексиканских товаров в США начнут действовать с 4 марта. Их введение он связал с тем, что из этих стран в Соединенные Штаты поступают наркотики. По словам Трампа, наркотики все еще поступают в США «из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах». Трамп предположил, что новые пошлины помогут предотвратить сбыт наркотиков в стране.

Трамп пригрозил Мексике и Канаде введением пошлин в начале февраля, но обе страны смогли договориться об отсрочке введения этих мер на 30 дней. Канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что Оттава усилит борьбу с наркотиками на границе, увеличит количество персонала для этой цели, будет применять вертолеты. Также он обещал ввести пост «царя фентанила» (Czar — так называют в западных странах человека, назначенного властями для контроля в определенной сфере).

В то же время Трюдо заявил, что Канада в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в 25% на ее товары приняла аналогичные меры. 25-процентными пошлинами будут обложены товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд).  

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Теги
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