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Политика ,  
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Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с США

Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

«С нашей стороны также поступает четкий сигнал, и я повторю его еще раз: мы готовы подписать первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что соглашение утверждено правительством Украины и страна готова начать сотрудничество в любой момент. 

По словам Шмыгаля, украинская сторона ожидает обратной связи.

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Теги
Денис Шмыгаль полезные ископаемые Украина США
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