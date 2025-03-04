Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с США

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Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

«С нашей стороны также поступает четкий сигнал, и я повторю его еще раз: мы готовы подписать первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что соглашение утверждено правительством Украины и страна готова начать сотрудничество в любой момент.

По словам Шмыгаля, украинская сторона ожидает обратной связи.

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