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Военная операция на Украине ,  
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Трамп обсудит с командой принятие мер против Украины

NYT: Трамп обсудит с командой принятие мер против Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп 3 марта встретится с Рубио и Хегсетом, чтобы обсудить приостановку или прекращение военной помощи Киеву, передает NYT. О риске приостановки помощи также писали WP и WSJ, Зеленский говорил, что без нее будет «очень трудно»
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент США Дональд Трамп сегодня, в понедельник, проведет встречи со своими главными помощниками по национальной безопасности с целью рассмотреть и, вероятно, принять меры в отношении Киева. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника. Решение принято после перепалки президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 февраля.

Республиканец 3 марта планирует встретиться в том числе с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, пишет издание. Как уточнил собеседник NYT, в дискуссиях могут быть затронуты темы приостановки и даже прекращения военной помощи Киеву. Речь идет в том числе о поставках боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена, добавил чиновник.

Россия осуждает любую помощь Украине со стороны Запада.

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Кэш Патель

О риске остановки военной помощи после перепалки ранее также писала The Washington Post. По данным ее источников, если решение будет принято, прекратятся поставки ракет, боеприпасов, транспорта и радаров на миллиарды долларов.

По данным самой NYT, США могут полностью прекратить поддержку Киева, остановив военное финансирование, обмен разведданными и обучение украинских военных. Трамп распорядился рассмотреть возможные варианты почти сразу же после встречи, писала The Wall Street Journal.

США после начала полномасштабных боевых действий на Украине были крупнейшим поставщиком военной помощи этой стране. По данным NYT, только прямой военной помощи администрация прежнего президента Джо Байдена предоставила Киеву на $67 млрд. Однако после инаугурации Трампа о новых поставках оружия и выделении средств на него Соединенные Штаты не объявляли. Сам Трамп говорил, что на данный момент Вашингтон не оказывает Украине никакой помощи в области обороны.

После перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме бизнесмен и глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины. Директор ФБР Кэш Патель поручил конгрессу провести расследование.

Зеленский отмечал, что Киев на практике получил меньше денег, чем заявляют США. «Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге», — говорил он. После перепалки в Белом доме Зеленский выразил надежду, что Вашингтон не прекратит помощь Киеву. Ранее он подтвердил, что Киеву без помощи Вашингтона будет «очень, очень, очень трудно».

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Дональд Трамп Украина Владимир Зеленский конфликт поставки оружия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

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28 мая 1971 года
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Пит Хегсет

политик, министр обороны США
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