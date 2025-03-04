 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск предложил Зеленскому уехать с Украины и получить амнистию

Зеленский может получить амнистию в нейтральной стране в обмен на «мирный переход к демократии» на Украине, считает Маск. Новая американская администрация настаивает на проведении выборов в стране
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский может получить амнистию в нейтральной стране в обмен на «мирный переход к демократии» на Украине. Об этом заявил основатель компаний Tesla и SpaceX, куратор департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в социальной сети X.

Маск отвечал на пост пользователя, который написал, что Зеленскому выгодно продолжение боевых действий, поскольку по их завершении «закончится его власть», а сам он проиграет очередные президентские выборы.

«Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.

Маск обвинил Зеленского в желании вечной войны
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако, поскольку законодательство страны запрещает проводить выборы президента, и выборы в Верховную раду в условиях военного положения, они не состоялись. Парламентские выборы изначально были запланированы на октябрь 2023 года.

В середине февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», заявив, что без них у главы государства «не останется страны». Согласно Конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента. Россия считает Зеленского нелегитимным главой государства.

Маск в последнее время регулярно критиковал Зеленского. С критикой выступал и президент США Дональд Трамп: отношения между Украиной и США охладели на фоне контактов Вашингтона с Россией, а также отказа Киева заключить ресурсную сделку. Когда же Украина согласилась на сделку и для ее заключения Зеленский прилетел в Вашингтон, между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Сделка сорвалась, Зеленский покинул Вашингтон.

Накануне Маск заявил, что Зеленский «хочет вечной войны» и «бесконечной коррупционной мясорубки». Так предприниматель отреагировал на слова украинского президента, что до заключения мирного соглашения еще очень далеко. Трамп назвал это «худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». В ночь на 4 марта он приостановил всю военную помощь Киеву.

Источники CNN и The Times сообщили, что этим решением Трамп хочет заставить Украину начать движение к мирным переговорам, а также добиться от Зеленского извинений. Урегулирование конфликта было одним из предвыборных обещаний республиканца.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск Владимир Зеленский
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Маск обвинил Зеленского в желании вечной войны
Политика
Маск осудил Европу и Зеленского за ужины, пока «мужчины умирают в окопах»
Политика
Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время спора в Белом доме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
В МИД Франции заявили о негативном влиянии конфискации активов РоссииПолитика, 11:54
Готовивший диверсию в Белгородской области получил 20 лет лишения свободыПолитика, 11:53
Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в февралеНедвижимость, 11:51
Под единым управлением: как устроена новая бизнес-модель «Суши Мастер»Франшизы, 11:46
Маск предложил Зеленскому уехать с Украины и получить амнистиюПолитика, 11:41
Глава МИД Японии назвал неприемлемым запрет на въезд в РоссиюПолитика, 11:36
Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на победу в РПЛ на 10%Спорт, 11:33
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2025 годуИнвестиции, 11:33
Группа компаний «DARS» опубликовала операционные итоги 2024 годаПресс-релиз, 11:32
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
Как индустрию страхования жизни сделать фабрикой долгосрочных сбереженийОтрасли, 11:29
Американский форвард клуба КХЛ получил российское гражданствоСпорт, 11:25
Высшая лига. Какие неписаные правила соблюдают успешные людиPro, 11:25
Курс биткоина упал за сутки на $10 тыс. Что случилось с криптовалютамиКрипто, 11:14