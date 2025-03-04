Маск предложил Зеленскому уехать с Украины и получить амнистию

Зеленский может получить амнистию в нейтральной стране в обмен на «мирный переход к демократии» на Украине, считает Маск. Новая американская администрация настаивает на проведении выборов в стране

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Украинский президент Владимир Зеленский может получить амнистию в нейтральной стране в обмен на «мирный переход к демократии» на Украине. Об этом заявил основатель компаний Tesla и SpaceX, куратор департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск в социальной сети X.

Маск отвечал на пост пользователя, который написал, что Зеленскому выгодно продолжение боевых действий, поскольку по их завершении «закончится его власть», а сам он проиграет очередные президентские выборы.

«Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.

Выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако, поскольку законодательство страны запрещает проводить выборы президента, и выборы в Верховную раду в условиях военного положения, они не состоялись. Парламентские выборы изначально были запланированы на октябрь 2023 года. В середине февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», заявив, что без них у главы государства «не останется страны». Согласно Конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента. Россия считает Зеленского нелегитимным главой государства.

Маск в последнее время регулярно критиковал Зеленского. С критикой выступал и президент США Дональд Трамп: отношения между Украиной и США охладели на фоне контактов Вашингтона с Россией, а также отказа Киева заключить ресурсную сделку. Когда же Украина согласилась на сделку и для ее заключения Зеленский прилетел в Вашингтон, между ним, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Сделка сорвалась, Зеленский покинул Вашингтон.

Накануне Маск заявил, что Зеленский «хочет вечной войны» и «бесконечной коррупционной мясорубки». Так предприниматель отреагировал на слова украинского президента, что до заключения мирного соглашения еще очень далеко. Трамп назвал это «худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». В ночь на 4 марта он приостановил всю военную помощь Киеву.

Источники CNN и The Times сообщили, что этим решением Трамп хочет заставить Украину начать движение к мирным переговорам, а также добиться от Зеленского извинений. Урегулирование конфликта было одним из предвыборных обещаний республиканца.