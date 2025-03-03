Маск обвинил Зеленского в желании вечной войны

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Предприниматель и глава Комитета эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вечной войны.

Так он прокомментировал в соцсети X пост президента США Дональда Трампа о «худшем заявлении», которое мог сделать Зеленский.

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — говорится в посте.

Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции в Лондоне, когда он сказал, что до заключения мирного соглашения еще очень далеко, но выразил надежду на продолжение поддержки США.

В ответ Трамп назвал слова президента «худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». Он вновь подчеркнул, что украинский лидер не хочет мира, «пока у него есть поддержка Америки».

После обвинений Зеленский выложил пост в X о том, что Украине «нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего». По его словам, Киев работает вместе с США и Европой и «очень надеется» на поддержку США на пути к миру.