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Военная операция на Украине ,  
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Маск обвинил Зеленского в желании вечной войны

Маск: Зеленский хочет вечной войны и бесконечной коррупционной мясорубки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предприниматель и глава Комитета эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вечной войны.

Так он прокомментировал в соцсети X пост президента США Дональда Трампа о «худшем заявлении», которое мог сделать Зеленский.

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — говорится в посте.

Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции в Лондоне, когда он сказал, что до заключения мирного соглашения еще очень далеко, но выразил надежду на продолжение поддержки США.

В ответ Трамп назвал слова президента «худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». Он вновь подчеркнул, что украинский лидер не хочет мира, «пока у него есть поддержка Америки».

После обвинений Зеленский выложил пост в X о том, что Украине «нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего». По его словам, Киев работает вместе с США и Европой и «очень надеется» на поддержку США на пути к миру.

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Илон Маск Владимир Зеленский война
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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