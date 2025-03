WSJ сообщила о прекращении финансирования поставок оружия Киеву

3 марта Белый дом проведет совещание, на котором обсудят заморозку всех поставок оружия из американских запасов, пишет издание

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансировать новые поставки оружия на Украину и рассматривает вопрос о заморозке всех поставок оружия из американских арсеналов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Финансирование нового оружия для Киева было фактически остановлено в последние недели из-за заморозки Вашингтоном иностранной помощи, пишет газета. Однако шаг в сторону потенциального закрытия канала поставок последовал через несколько дней после встречи Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне, на которой произошла перепалка, отмечает WSJ.

Госсекретарь Марко Рубио подписал документ, освобождающий Украину от запрета, но директор управления иностранной помощи Госдепартамента Питер Марокко до сих пор не доставил его в Пентагон, из-за чего новые сделки о поставках оружия были остановлены.

По данным WSJ, 3 марта Белый дом проведет совещание, на котором обсудят заморозку всех поставок оружия из американских запасов.

The Washington Post также пишет, что Трамп в этот день встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить вопрос о прекращении военной помощи Украине.

В понедельник американский лидер заявил, что «не говорил» о приостановке помощи Киеву после встречи с Зеленским. «Посмотрим, что будет дальше», — отметил он.

После спора между Трампом и Зеленским в Белом доме The New York Times и The Wall Street Journal сообщили об угрозе прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона. Так, по данным WSJ, глава Белого дома поручил высокопоставленным чиновникам, ответственным за национальную безопасность, изучить, можно ли временно или полностью приостановить текущие поставки оружия на Украину. NYT писала о риске полной остановки помощи, в том числе косвенной: финансирования, обмена разведданными, обучения украинских военнослужащих и пилотов.

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — утверждал Владимир Путин.