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Политика ,  
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Франция первая в мире закрепила право на аборт в Конституции

Парламент Франции первым в мире поддержал право женщин на аборт в Конституции
Закрепление в Конституции права женщины на аборт поддержали 780 парламентариев, против выступили 72. Решение поприветствовал Макрон, который вместе со своей партией «Возрождение» был автором поправок
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Парламент Франции, который собрался на конгресс в Версальском дворце, большинством голосов утвердил решение закрепить право на аборт в Конституции республики, передает BFMTV.

За эту инициативу, которая была предложена президентом Эмманюэлем Макроном и его партией, проголосовали 780 парламентариев, против выступили 72, сообщил председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве.

Телеканал отмечает, что его слова были встречены аплодисментами.

Поправку добавили к 34-й статье Конституции, где перечислены сферы, которые регулирует законодательство.

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Макрон в своем аккаунте в X (бывший Twitter) назвал решение парламента «гордостью Франции» и предложил «отпраздновать появление новой свободы, гарантированной Конституцией». Он также упомянул о грядущем Международном женском дне, который отмечается 8 марта.

Партия «Возрождение» (ранее — «Вперед, Республика»), основанная Макроном, впервые предложила закрепить право женщин на добровольное прерывание беременности в 2022 году.

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Тогдашний лидер фракции «Возрождение» в Национальном собрании Орор Берже объяснила необходимость инициативы стремлением избежать повторения ситуации, которая произошла в США. Там Верховный суд отменил постановление от 1973 года о праве на аборт и оставил решение этого вопроса «народу и его избранным представителям».

«К сожалению, нет ничего невозможного, и права женщин — это всегда хрупкие права, которые регулярно ставятся под сомнение», — указывала Берже.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Франция Конституция аборт
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