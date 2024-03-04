Франция первая в мире закрепила право на аборт в Конституции
Парламент Франции, который собрался на конгресс в Версальском дворце, большинством голосов утвердил решение закрепить право на аборт в Конституции республики, передает BFMTV.
За эту инициативу, которая была предложена президентом Эмманюэлем Макроном и его партией, проголосовали 780 парламентариев, против выступили 72, сообщил председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве.
Телеканал отмечает, что его слова были встречены аплодисментами.
Поправку добавили к 34-й статье Конституции, где перечислены сферы, которые регулирует законодательство.
Макрон в своем аккаунте в X (бывший Twitter) назвал решение парламента «гордостью Франции» и предложил «отпраздновать появление новой свободы, гарантированной Конституцией». Он также упомянул о грядущем Международном женском дне, который отмечается 8 марта.
Партия «Возрождение» (ранее — «Вперед, Республика»), основанная Макроном, впервые предложила закрепить право женщин на добровольное прерывание беременности в 2022 году.
Тогдашний лидер фракции «Возрождение» в Национальном собрании Орор Берже объяснила необходимость инициативы стремлением избежать повторения ситуации, которая произошла в США. Там Верховный суд отменил постановление от 1973 года о праве на аборт и оставил решение этого вопроса «народу и его избранным представителям».
«К сожалению, нет ничего невозможного, и права женщин — это всегда хрупкие права, которые регулярно ставятся под сомнение», — указывала Берже.
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