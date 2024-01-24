Туск внесет в польский сейм проект о легализации абортов

В Польше аборты запрещены с 1993 года, исключения — медицинские показания или беременность после изнасилования. Туск заявил, что готов внести законопроект о легализации абортов, отметив «разные взгляды» по этому вопросу в коалиции

Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов в ближайшее время внести в польский сейм (нижняя палата парламента) законопроект о легализации абортов до 12-й недели, передает Gazeta Prawna.

По словам Туска, аборты являются одним из вопросов, по которым в возглавляемой им коалиции существуют «разные взгляды». Он предложил провести внутрикоалиционные консультации с женскими организациями по этому вопросу.

Аборты в Польше запрещены с 1993 года, исключения — медицинские показания или беременность в результате изнасилования. Третье условие законности абортов — когда существует высокая вероятность серьезного и необратимого вреда плоду — было признано Конституционным трибуналом неконституционным в октябре 2022 года.

Как отмечает газета Wiadomosci, в правящей коалиции (помимо либеральной «Гражданской платформы» Туска в нее входят левоцентристская «Польская инициатива», партия «Зеленые» и еще несколько партий поменьше) существует раскол по вопросу абортов. Так, министр обороны в новом правительстве Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на возможность легализации абортов, заявил, что коалиция шла на выборы «с другой программой». Он отметил, что повышения безопасности процедуры можно достичь путем отмены решения Конституционного трибунала в 2022 году, что и предложил вынести на голосование.

Председатель польского сейма Шимон Головня также призвал проголосовать по решению Конституционного трибунала, а уже потом, возможно, вернуться к вопросу легализации абортов.

В то же время левые давно поддерживают либерализацию закона об абортах, отмечает Wiadomosci. «Каждая третья женщина в Польше в своей жизни делала аборт. Это часть нашей жизни. Точно так же, как беременность и роды, доступ к абортам является частью системы здравоохранения. Государство обязано обеспечить такую помощь всем гражданам», — говорила ранее член партии «Новые левые», министр по делам равенства Катаржина Котула.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (сейм и сенат) состоялись 15 октября. По их итогам в сейм прошли правящая на тот момент «Право и справедливость» с 35,38% голосов, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они располагают 248 местами в сейме при 194 у «Права и справедливости».

Участники соглашения обязались восстановить верховенство права, отменить запрет на аборты, деполитизировать СМИ, преследовать в судебном порядке за высказывания, разжигающие ненависть к представителям ЛГБТ, и отделить церковь от государства. (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.)