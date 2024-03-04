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Конгресс согласовал бюджет США до сентября

Конгресс согласовал бюджет США до конца финансового года в сентябре
В конгрессе спустя полгода переговоров пришли к соглашению по законопроекту о финансировании правительства, из-за споров вокруг документа США несколько раз угрожал шатдаун
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Демократическая и Республиканская фракции в конгрессе США согласовали первые шесть законопроектов, которые позволят правительству работать до окончания финансового года в сентябре. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Он предупредил, что теперь «часы тикают», поскольку законодатели должны проголосовать до пятницы, 8 марта, когда завершается период ранее согласованного финансирования. Палата представителей должна быстро принять законопроект и направить его сенату. Шумер увидел в достигнутом соглашении «необходимый импульс» для того, чтобы успеть согласовать остальную часть законопроектов до 22 марта.

«Только двухпартийные усилия помогут нам пересечь финишную черту. Мы будем продолжать, пока не закончим работу», — резюмировал Шумер.

Законопроект содержит 1050 страниц.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Согласован пакет на $436 млрд, который охватывает около четверти финансирования правительства. Как отмечает Bloomberg, согласование стало первым реальным прогрессом в процессе разрешения противоречий между республиканцами и демократами в конгрессе в череде угроз шатдауна, продолжающихся почти полгода.

При этом пока конгрессменам не удалось договориться насчет финансирования Пентагона, Министерства внутренней безопасности и социальных программ, эти ведомства все еще должны закрыться 23 марта.

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Законопроект о финансировании не предполагает выполнение требования консерваторов о гигантском сокращении внутренних расходов, отмечает Bloomberg.

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