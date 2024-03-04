В ЕК поправили Зеленского в расчетах поставленных Украине снарядов

Общая сумма снарядов, поставленных Киеву, к концу марта намного превысит 1 млн, заявили в Еврокомиссии. Ранее Зеленский утверждал, что из обещанного ЕС 1 млн Украина получила 30% боеприпасов. Россия критикует помощь Запада Киеву

Фото: John Moore / Getty Images

Слова президента Украины Владимира Зеленского о передаче лишь 30% от обещанного ЕС 1 млн снарядов неправильные, он имел в виду только бесплатные каналы поставок, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью France Info.

«Президент Украины имеет в виду пожертвования. Есть три направления для предоставления снарядов. Во-первых, есть пожертвования, и, действительно, 300 тыс. снарядов было пожертвовано в конце прошлого года, 50 тыс. будет передано в конце марта. Осталось еще два канала. Первый — это тот, через который Украина покупает напрямую на нашей промышленной базе. Она уже закупила более 350 тыс. снарядов», — заявил он, добавив, что Еврокомиссия ежемесячно направляет €1 млн Киеву, в том числе для выкупа этих боеприпасов.

Второй, по его словам, — это двусторонние бесплатные поставки Киеву ряда приграничных государств. «Президент Украины прав — к концу марта будет пожертвовано 550 тыс. снарядов, общая сумма намного превышает 1 млн», — заключил еврокомиссар.

26 февраля журналисты спросили Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Киеве о поставках боеприпасов Евросоюзом, отметив, что «половина снарядов уже поступила». «Что касается Европы и того процента, о котором вы сказали, — это не совсем так. Из миллиона снарядов, который пообещал нам Евросоюз, пришло не 50%, а 30%, к сожалению. Пока так», — ответил он. До этого украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о задержке 50% западного оружия, а глава МИДа Дмитрий Кулеба — об огромном дефиците снарядов.

Передача Киеву 1 млн 155-миллиметровых снарядов в течение одного года была анонсирована верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем в марте 2023-го. В октябре план был выполнен примерно на 30%, писал Bloomberg. В начале 2024 года Боррель говорил об отправке 330 тыс. снарядов Киеву и ожидал поставок еще 200 тыс. в ближайшее время.

Москва критикует поставки оружия Киеву, отмечая, что это приведет к затягиванию конфликта и не изменит его исход. По словам президента Владимира Путина, Украина «почти ничего не производит» и «халява когда-то может закончиться».