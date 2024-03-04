Пять поездов задержали из-за взрыва на мосту в Самарской области
После инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области задерживаются пять поездов. Об этом сообщили РЖД в своем телеграм-канале.
Задерживаются поезда Москва — Орск (№ 32), Москва — Самара (№ 50 и № 10), Сызрань — Мирная (№ 7574) и Сызрань — Самара (№ 7104). Также ожидаются изменения расписании пригородных электричек.
В РЖД уточнили, что приостановлено движение на перегоне Звезда — Чапаевск. Пострадавших, по данным компании, нет.
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. Позже Куйбышевская железная дорога добавила, что в работе дороги произошел сбой в связи с «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов на этом участке приостановили, часть электричек вывели из расписания.
По данным телеграм-каналов Baza и «112», неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевку. Источники телеграм-канала утверждают, что взрыв был слышен около 06:15 по местному времени (05:15 мск).
Канал «ЧП Самара» и Baza пишут, что повреждения получили металлоконструкции и ограждение моста, но бетонная опора не пострадала. По предварительным данным Baza, на мосту заложили самодельное взрывное устройство.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украину
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?