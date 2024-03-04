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Пять поездов задержали из-за взрыва на мосту в Самарской области

Пять поездов задержали из-за взрыва на железной дороге в Самарской области
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

После инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области задерживаются пять поездов. Об этом сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

Задерживаются поезда Москва — Орск (№ 32), Москва — Самара (№ 50 и № 10), Сызрань — Мирная (№ 7574) и Сызрань — Самара (№ 7104). Также ожидаются изменения расписании пригородных электричек.

В РЖД уточнили, что приостановлено движение на перегоне Звезда — Чапаевск. Пострадавших, по данным компании, нет.

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Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. Позже Куйбышевская железная дорога добавила, что в работе дороги произошел сбой в связи с «незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов на этом участке приостановили, часть электричек вывели из расписания.

По данным телеграм-каналов Baza и «112», неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевку. Источники телеграм-канала утверждают, что взрыв был слышен около 06:15 по местному времени (05:15 мск).

Канал «ЧП Самара» и Baza пишут, что повреждения получили металлоконструкции и ограждение моста, но бетонная опора не пострадала. По предварительным данным Baza, на мосту заложили самодельное взрывное устройство.

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Теги
РЖД задержка поездов взрыв железная дорога Самарская область
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