Депутат Хинштейн: на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв

На заводе по переработке нефти в Самаре произошел взрыв

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв. По словам депутата Александра Хинштейна, который представляет в Госдуме Самарскую область, там сработало взрывное устройство

Фото: Роснефть / Global Look Press

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Хинштейн представляет в Госдуме Самарскую область, он избирался по 158-му одномандатному округу.

Акционерное общество «Куйбышевский НПЗ» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, предприятие работает с 1945 года. С мая 2007 года завод входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Завод специализируется на выпуске моторного топлива.

Подозреваемого в организации взрыва на НПЗ в Самаре задержали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала «112», устройство заложил 42-летний Сергей О., который работал электриком на предприятии.

В начале июля взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области на заводе. Это предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ.

ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не было. В результате происшествия шесть человек погибли, двое пострадали, сообщали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.