На заводе по переработке нефти в Самаре произошел взрыв
На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет», — написал Хинштейн.
Хинштейн представляет в Госдуме Самарскую область, он избирался по 158-му одномандатному округу.
Акционерное общество «Куйбышевский НПЗ» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, предприятие работает с 1945 года. С мая 2007 года завод входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Завод специализируется на выпуске моторного топлива.
Подозреваемого в организации взрыва на НПЗ в Самаре задержали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным телеграм-канала «112», устройство заложил 42-летний Сергей О., который работал электриком на предприятии.
В начале июля взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области на заводе. Это предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ.
ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не было. В результате происшествия шесть человек погибли, двое пострадали, сообщали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.