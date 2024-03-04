В продовольственной структуре ООН заявили о росте цен из-за хуситов

Ущерб от блокировки Красного моря приводит к удорожанию продуктов и продовольственной инфляции, заявили в ФАО. Йеменские хуситы активизировали атаки на суда с ноября 2023 года

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Блокировка йеменскими хуситами Красного моря негативно сказывается на мировой торговле продовольствием и ведет к повышению цен, заявил ТАСС директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

Крупнейшие мировые перевозчики отказываются доставлять грузы по Красному морю и вынуждены идти в обход, через мыс Доброй Надежды, напомнил глава офиса ФАО. «Этот маршрут на 8 тыс. км длиннее и на 10-14 дней дольше, к тому же стоимость закупки дополнительного горючего повышает расходы в среднем еще на 15%», — отметил он. Продукция дорожает, что, в свою очередь, ведет к продовольственной инфляции и уменьшению «экономической доступности товаров» для конечных потребителей.

Кобяков привел мнение главного экономиста ФАО Максимо Тореро о рисках в Красном и Черном морях. «Растут риски <...> с которыми мы могли бы столкнуться из-за более низкого уровня воды в Панамском канале, который является ключевой артерией для нас при перемещении товаров по всему миру», — считает Тореро.

В конце 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в Красном море в ответ на его операцию в секторе Газа. Однако атакам подверглись коммерческие суда и военные корабли, которые не имели отношения к Израилю. Многим перевозчикам пришлось перенаправить свои контейнеровозы в обход Красного моря, суда следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7–20 дней. В связи с этим стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла вдвое.

Через Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, проходит около 12% всей мировой торговли. Доходы Египта от канала в январе упали до $428 млн по сравнению с $804 млн за аналогичный период прошлого года.

С середины января США и Великобритания в ответ на атаки судов хуситами наносят удары по объектам боевиков в Йемене при поддержке международной коалиции. Хуситы, несмотря на удары, пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.