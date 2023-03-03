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Посол заявил об отсутствии угроз для России от западных танков

Посол Келин: западные танки на Украине не представляют угрозы для России

Танки, которые Запад поставляет на Украину, не представляют угрозы России в отличии от обещанного Лондоном оружия дальнего радиуса действия. Об этом в интервью Al Jazeera заявил посол России в Великобританию Андрей Келин.

«Я не думаю, что это будет серьезной угрозой для нас. Угроза — это вооружения дальнего радиуса действия, потому что оружие дальнего радиуса может достигать целей на территории России. Однако страны воздержались от поставок (такого оружия) или говорят, что воздержатся», — сказал он.

При этом посол отметил, что пока только Великобритания заявила о готовности поставить ракеты дальнего радиуса.

Келин также рассказал, что уже переданные Западом системы используются для обстрелов гражданских объектов в Донбассе. По этой причине Россия вынуждена отодвигать линию фронта дальше от своих границ.

Этой зимой многие союзники Украины пообещали поставить ей танки. Помимо стран Евросоюза в коалицию вошли США (Abrams), Великобритания (Challenger), Канада (Leopard) и др. Польша 24 февраля заявила, что уже передала свои танки Украине.

Российская сторона осудила решение Запада помочь Киеву. Кремль заявил, что эти поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», но не смогут изменить ход спецоперации.

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