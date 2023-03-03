Bloomberg узнал об идее Берлина, как решить вопрос с боеприпасами для ВСУ

Агентство пишет, что в ходе предстоящей встречи с Шольцем Байден будет настаивать на увеличении производства боеприпасов в ФРГ для нужд Украины. Одним из вариантов источник Bloomberg называет перенос части производств в США

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В рамках предстоящего визита канцлера Германии Олафа Шольца в США и его встречи с президентом Джо Байденом стороны намерены обсудить вопрос бесперебойных поставок оружия на Украину. Одним из возможных решений может стать договоренность о переносе немецких производств боеприпасов в США, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон намерен оказать на Шольца давление из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых на Украину. Bloomberg напоминает, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, в том числе для техники немецкого производства.

Один из источников агентства в Германии заявил, что Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского союза, но «брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс». Собеседник говорит, что одним из возможных решений может быть перенос части оружейных производств в США, «где есть больше мощностей».

Германия — крупнейшая экономика Европы и второй после Франции производитель оружия в ЕС. В стране, в частности, сосредоточены производства таких оружейных гигантов, как Mauser‎, Sauer, Walther‎, IBD, Krauss-Maffei Wegmann и др. В 2021 году экспорт военной техники из Германии составил €1,5 млрд, или около 4% от объемов мирового экспорта.

После начала российской военной операции на Украине Германия, как и другие члены ЕС, ввела против Москвы санкции и начала поставки вооружений, в том числе систем ПВО, РСЗО и основных боевых танков Leopard 2. Минэкономики Германии сообщало, что с 1 января по 22 декабря 2022 года страна одобрила экспорт вооружений на сумму не менее €8,35 млрд, при этом более четверти суммы (€2,24 млрд) было потрачено на поставки оружия и военной техники Украине.

В начале марта, на фоне заявлений украинских властей о дефиците боеприпасов и требований немедленных поставок, Шольц заявил о необходимости наладить в ФРГ бесперебойное производство оружия и боеприпасов «для обеспечения мира и свободы в Европе». «Нам нужно наладить производство важного оружия, оборудования и боеприпасов. Это требует заключения длительных договоров и финансирования», — указывал канцлер.

Россия критикует поставки вооружений Украине, настаивая, что такие действия не помешают ей добиться намеченных целей, однако затянут вооруженный конфликт.