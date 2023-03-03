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Bloomberg узнал об идее Берлина, как решить вопрос с боеприпасами для ВСУ

Bloomberg: Германия может перенести часть оружейных производств в США для помощи Украине
Агентство пишет, что в ходе предстоящей встречи с Шольцем Байден будет настаивать на увеличении производства боеприпасов в ФРГ для нужд Украины. Одним из вариантов источник Bloomberg называет перенос части производств в США
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В рамках предстоящего визита канцлера Германии Олафа Шольца в США и его встречи с президентом Джо Байденом стороны намерены обсудить вопрос бесперебойных поставок оружия на Украину. Одним из возможных решений может стать договоренность о переносе немецких производств боеприпасов в США, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон намерен оказать на Шольца давление из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых на Украину. Bloomberg напоминает, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, в том числе для техники немецкого производства.

Один из источников агентства в Германии заявил, что Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского союза, но «брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс». Собеседник говорит, что одним из возможных решений может быть перенос части оружейных производств в США, «где есть больше мощностей».

Германия — крупнейшая экономика Европы и второй после Франции производитель оружия в ЕС. В стране, в частности, сосредоточены производства таких оружейных гигантов, как Mauser‎, Sauer, Walther‎, IBD, Krauss-Maffei Wegmann и др. В 2021 году экспорт военной техники из Германии составил €1,5 млрд, или около 4% от объемов мирового экспорта.

После начала российской военной операции на Украине Германия, как и другие члены ЕС, ввела против Москвы санкции и начала поставки вооружений, в том числе систем ПВО, РСЗО и основных боевых танков Leopard 2. Минэкономики Германии сообщало, что с 1 января по 22 декабря 2022 года страна одобрила экспорт вооружений на сумму не менее €8,35 млрд, при этом более четверти суммы (€2,24 млрд) было потрачено на поставки оружия и военной техники Украине.

В начале марта, на фоне заявлений украинских властей о дефиците боеприпасов и требований немедленных поставок, Шольц заявил о необходимости наладить в ФРГ бесперебойное производство оружия и боеприпасов «для обеспечения мира и свободы в Европе». «Нам нужно наладить производство важного оружия, оборудования и боеприпасов. Это требует заключения длительных договоров и финансирования», — указывал канцлер.

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Bloomberg узнал об идее Берлина, как решить вопрос с боеприпасами для ВСУ Bloomberg узнал об идее Берлина, как решить вопрос с боеприпасами для ВСУ Bloomberg узнал об идее Берлина, как решить вопрос с боеприпасами для ВСУ

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия оружие Военная операция на Украине США производство оружия

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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