Службы Солсбери потратили почти £892 тыс. на замену машин из-за «Новичка»

Экстренные службы английского города Солсбери потратили почти £892 тыс. на утилизацию и замену автомобилей после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Salisbury Journal.

Издание направило в службы запрос на основании закона о свободном доступе к информации. По его данным, полиции и национальной службе здравоохранения (SWASFT) пришлось уничтожить 24 автомобиля и микроавтобуса.

«Расходы, связанные с уничтожением этих транспортных средств, включая сверхурочную работу персонала, были покрыты за счет средств правительства. Все автомобили были заменены без каких-либо дополнительных затрат для SWASFT», — сказал представитель скорой помощи.

Скрипалей нашли без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению и утверждают, что оно было совершено с помощью вещества «Новичок». Россия отвергает эти обвинения.