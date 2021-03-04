Кадыров назвал фантазиями попытки связать убийство Немцова с Чечней

Утверждения о том, что соучастники убийства связывались с чеченскими сенатором и депутатом — «бурные фантазии буквописцев», считает Кадыров. Комментируя приговор по делу в 2017 году, он заявил об информационной войне против Чечни

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и абсурдными мыслями сообщения о том, что возможные соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления связывались с чеченским сенатором и депутатом. Об этом он написал в Telegram

«Бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова», — заявил он.

По мнению главы Чечни, люди, «сочиняющие и распространяющие подобную ложь», являются «западными марионетками», а целью публикаций назвал «развал России». «Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл», — утверждает он.

Как считает Кадыров, в деле Немцова «основные следы ведут на Украину». В качестве подтверждения своих слов глава Чечни указал, что в момент убийства политика с ним находилась гражданка Украины Анна Дурицкая и добавил, что «пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же».