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Убийство Бориса Немцова ,  
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Кадыров назвал фантазиями попытки связать убийство Немцова с Чечней

Утверждения о том, что соучастники убийства связывались с чеченскими сенатором и депутатом — «бурные фантазии буквописцев», считает Кадыров. Комментируя приговор по делу в 2017 году, он заявил об информационной войне против Чечни
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и абсурдными мыслями сообщения о том, что возможные соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления связывались с чеченским сенатором и депутатом. Об этом он написал в Telegram

«Бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова», — заявил он.

По мнению главы Чечни, люди, «сочиняющие и распространяющие подобную ложь», являются «западными марионетками», а целью публикаций назвал «развал России». «Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл», — утверждает он.

Кадыров счел «странным» приговор по делу об убийстве Немцова
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<p>Рамзан Кадыров</p> <p></p>

Как считает Кадыров, в деле Немцова «основные следы ведут на Украину». В качестве подтверждения своих слов глава Чечни указал, что в момент убийства политика с ним находилась гражданка Украины Анна Дурицкая и добавил, что «пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же».

2 марта «Медиазона» и Scanner Project выпустили совместное расследование, в котором проанализировали материалы дела об убийстве Боиса Немцова. Журналисты опубликовали хронологию звонков и поездок группы людей, которые, предположительно, принимали участие в преступлении. По данным «Медиазоны», в группу входили экс-офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Немцова называют организатором убийства политика, и полицейский Асланбек Хатаев. Как утверждается в материале, за день до преступления Геремеев пытался дозвониться до бывшего военнослужащего «Севера» Заура Дадаева (получил 20 лет колонии строгого режима, следствие считает, что именно он стрелял в политика), а непосредственно в день убийства получал звонки от своего дяди Сулеймана Геремеева и Адама Делимханова.

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Кадр&nbsp;с места убийства Бориса Немцова

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что новые факты, связанные с убийством Немцова, если они имеются, не останутся без внимания. «Если там содержится новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в новом свете, наверняка на это обратят внимание», — сказал он.

Борис Немцов был застрелен в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. За его убийство, помимо Дадаева, осуждены еще четыре человека: братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11. По версии обвинения, они готовили преступление несколько месяцев, специально для этого они купили одну квартиру и арендовали другую, приобрели автомобиль, оружие, боеприпасы и «боевые трубки» — сотовые телефоны с сим-картами, не зарегистрированными ни на чье имя.

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Фотогалерея 

Организатором преступления Следственный комитет считает Руслана Мухудинова, который был водителем Руслана Геремеева. С ноября 2015 года он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен. В декабре 2020-го президент Владимир Путин заявил, что расследование должно быть завершено.

Кадыров, комментируя в 2017 году приговор пл делу об убийстве Немцова, заявил, что он был вынесен при сомнительных доказательствах вины осужденных и выглядит «странно». «Я убежден, что против Чечни и ее народа ведется целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война», — говорил он.

Автор
Наталия Анисимова
Рамзан Кадыров Чечня Борис Немцов
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