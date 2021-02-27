Акция памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж

Оппозиционный политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В его убийстве признали виновным бывшего военнослужащего чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Еще нескольким фигурантам назначили наказания на срок от 11 до 19 лет. Дадаева признали только исполнителем преступления. Заказчик убийства не найден до сих пор. Почтить память политика пришли десятки людей, в том числе послы западных стран. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК.