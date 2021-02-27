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Акция памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж

Оппозиционный политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В его убийстве признали виновным бывшего военнослужащего чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Еще нескольким фигурантам назначили наказания на срок от 11 до 19 лет. Дадаева признали только исполнителем преступления. Заказчик убийства не найден до сих пор. Почтить память политика пришли десятки людей, в том числе послы западных стран. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК.
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:EUinRussia / Facebook
Фото: EUinRussia / Facebook
Посол ЕС Маркус Эдерер
Фото:USEmbRuPress / Twitter
Фото: USEmbRuPress / Twitter
Посол Соединённых Штатов Америки Джон Салливан
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Председатель политической партии «Партия народной свободы» Михаил Касьянов
Фото:ukinrussia / Twitter
Фото: ukinrussia / Twitter

Посол Великобритании Дебора Броннерт

Фото:Riekstins__M / Twitter
Фото: Riekstins__M / Twitter
Посол Латвии Марис Риекстиньш
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков (слева)
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
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