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Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны

На пост руководителя внешнеполитического ведомства президент предложил назначить Дмитрия Кулебу, который отвечал за евроатлантическую интеграцию Украины. На пост министра обороны глава государства выдвинул Андрея Тарана
Владимир Зеленский (слева) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны в Верховную раду. Это произошло после отставки Алексея Гончарука и назначения на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, следует из трансляции заседания Верховной рады, передает корреспондент РБК.

Министром иностранных дел Зеленский предложил назначить Дмитрия Кулебу. Ранее этот пост занимал Вадим Пристайко. Уроженец города Сумы Кулеба работал в МИД Украины в 2005-2012 годах. В частности он занимал различные должности в постпредстве при международных организациях.

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После небольшого перерыва Кулеба в 2014 году вернулся на работу во внешнеполитическое ведомство. Он был постпредом Украины в Совете Европы, а в августе прошлого года получил должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

На пост министра обороны президент выдвинул Андрея Тарана. Во главе военного ведомства он может сменить Андрея Загороднюка.

Таран — выпускник Киевского зенитного ракетного инженерного училища. Окончил военную академию ПВО в Киеве, в 1990-е годы учился в Национальном университете обороны в Вашингтоне, после чего работал военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2000-е годы Таран работал на различных должностях в Министерстве обороны. В 2015 году он несколько месяцев был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе.

В 2015-2016 годах Таран был первым заместителем командующего сухопутных войск, после чего был уволен в запас.

Верховная рада Украины вечером 4 марта согласилась на отставку Гончарука, который ранее написал соответствующее заявление. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль. Ранее он занимал пост вице-премьера и министра по развитию общин и территорий.

Авторы: Артем Филипенок, Полина Химшиашвили
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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