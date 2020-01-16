Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии

Политический кризис в Абхазии подтолкнул родственника первого президента республики, главу Совета по делам молодежи при патриархе Московском Инала Ардзинбу к решению создать в республике новую партию

Инал Ардзинба (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Партия будущего

В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — «Будущее Абхазии»), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России. Об этом сам Ардзинба рассказал РБК.

По его словам, создание политической структуры, ориентированной на выражение и защиту интересов молодежи, в республике планировалось давно, но решающий импульс дали нынешние события. «Они показали, что молодежь стала ключевым актором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде», — отметил Ардзинба. Ключевая проблема абхазской молодежи — безработица, которая является причиной других — высокого уровня преступности и наркомании.

Создание новой политической структуры будет проходить поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа пройдет конкурс молодых лидеров. Его победители получат поддержку — смогут пройти стажировку в Москве или возможность трудоустроиться в Абхазии. Если победители конкурса выразят желание, они смогут принять участие в создании партийной структуры, говорит Ардзинба. Вопросы финансирования будут урегулированы позже, уточнил он.