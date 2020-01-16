Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии

«Создание партии планируется весной. До президентских выборов (пройдут 22 марта) будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — сообщил Ардзинба. Будет ли он вместе с соратниками по будущей партии поддерживать кого-то на предстоящих президентских выборах, пока неясно, это зависит от того, кто заявит об участии в кампании, и от представленных программ, объяснил политик.
29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуме, в прошлом был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Он родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, чей клан считается одним из наиболее влиятельных в республике. Основатель партии «Амцахара» — герой Абхазии Ака Ардзинба — его дядя. Инфраструктура «Амцахары» будет использована для создания новой партии.
Ардзинба давно участвует в общественной жизни Абхазии. С 2017 года по его инициативе действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии». Летом этого года обсуждалась возможность его назначения премьер-министром в случае победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Алхаса Квициния (проиграл Хаджимбе во втором туре с минимальным разрывом).
Сейчас в частично признанной Абхазии политический кризис. 12 января после массовых протестов и захвата оппозицией здания президентской администрации в отставку подал глава республики Рауль Хаджимба. Протестовавшие требовали отменить итоги сентябрьских президентских выборов. Одним из лидеров протестов стал командир бригады армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Ахра Авидзба.
В 35-местный парламент по итогам выборов 2017 года прошли представители «Форума народного единства» (поддерживал Хаджимбу), партии ветеранов грузино-абхазской войны «Амцахара», «Народного фронта за справедливость и развитие» и партии «Айнар».
Опрошенные РБК эксперты отмечают слабую развитость политической системы в республике, в том числе из-за того, что парламент избирается по мажоритарной системе.
В классическом понимании сложившихся, организованных и влиятельных политических партий в Абхазии нет, а имеющиеся можно считать квазипартиями, утверждает директор АНО «Центр социально-экономических исследований» Олег Дамениа. На этом фоне ориентированная на молодежь партия может быть популярна, считает он. Социологический опрос, проведенный в республике в начале прошлого года российским Фондом исследования проблем демократии Максима Григорьева, выявил заинтересованность избирателей в обновлении политической системы: 86% респондентов заявили, что в абхазской политике не хватает новых лиц (было опрошено около 2,5 тыс. человек по всей республике).
«У абхазского общества есть запрос на появление новых политических сил, третьей силы, фамилия Ардзинбы не раз называлась, было понятно, что он так или иначе будет присутствовать в республиканской политике», — сказал РБК старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Александр Скаков. Он обратил внимание на то, что пока неясно, как будет строиться сотрудничество новой политической силы с «Амцахарой». По оценке редактора абхазской газеты «Чегемская правда» Инала Хашига, создание новой партии можно считать заявкой на следующий пятилетний цикл, который начнется после весенних президентских выборов. В 2022 году в республике по плану должны пройти парламентские выборы, однако эксперты не исключают, что они могут состояться досрочно.
Численность потенциального электората молодежной партии оценить сложно, говорит Дамениа. В республике давно не проводилась перепись населения, а молодежные государственные структуры практически не работают. Новая партия создается как раз для того, чтобы дать молодым людям действующий инструмент изменения ситуации, помочь ей реализовать созидательные устремления, утверждает Ардзинба.