Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 15 янв, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 15 янв, 12:16
Уйти, чтобы вернуться: в чем польза длинных отпусков Pro, 09:07 Москва и Петербург поднялись в мировом рейтинге роста цен на жилье Экономика, 09:00 В Оренбургской области один человек погиб при обрушении породы на руднике Общество, 08:45 В Иркутской области при пожаре погибли двое детей Общество, 08:28 Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде в Кузбассе Общество, 08:27 Овечкин заявил о желании остаться в Вашингтоне после контракта с клубом Спорт, 08:15 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:10 Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце Общество, 08:00 Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии Политика, 08:00 Сколько выручают и тратят в российском футболе. Главное из отчета УЕФА Спорт, 07:58 Почему программисты-одиночки вредны для ИТ-компаний — Bloomberg Pro, 07:44 Появилось видео первой битвы взглядов Макгрегора и Серроне перед боем Спорт, 07:43 Премьер из налоговой: сокращение церберов и данные о каждом Политика, 07:35 Toyota инвестирует $394 млн в разработку летающего транспорта Бизнес, 07:19
Политика ,  
0 

Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии

Политический кризис в Абхазии подтолкнул родственника первого президента республики, главу Совета по делам молодежи при патриархе Московском Инала Ардзинбу к решению создать в республике новую партию
Инал Ардзинба (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Партия будущего

В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — «Будущее Абхазии»), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России. Об этом сам Ардзинба рассказал РБК.

По его словам, создание политической структуры, ориентированной на выражение и защиту интересов молодежи, в республике планировалось давно, но решающий импульс дали нынешние события. «Они показали, что молодежь стала ключевым актором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде», — отметил Ардзинба. Ключевая проблема абхазской молодежи — безработица, которая является причиной других — высокого уровня преступности и наркомании.

Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
Политика

Создание новой политической структуры будет проходить поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа пройдет конкурс молодых лидеров. Его победители получат поддержку — смогут пройти стажировку в Москве или возможность трудоустроиться в Абхазии. Если победители конкурса выразят желание, они смогут принять участие в создании партийной структуры, говорит Ардзинба. Вопросы финансирования будут урегулированы позже, уточнил он.

«Создание партии планируется весной. До президентских выборов (пройдут 22 марта) будем вести работу в Абхазии в формате встреч, после выборов проведем конкурс молодых специалистов, к концу весеннего периода выйдем на учредительный съезд и создание партии», — сообщил Ардзинба. Будет ли он вместе с соратниками по будущей партии поддерживать кого-то на предстоящих президентских выборах, пока неясно, это зависит от того, кто заявит об участии в кампании, и от представленных программ, объяснил политик.

29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуме, в прошлом был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Он родственник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, чей клан считается одним из наиболее влиятельных в республике. Основатель партии «Амцахара» — герой Абхазии Ака Ардзинба — его дядя. Инфраструктура «Амцахары» будет использована для создания новой партии.

Ардзинба давно участвует в общественной жизни Абхазии. С 2017 года по его инициативе действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии». Летом этого года обсуждалась возможность его назначения премьер-министром в случае победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Алхаса Квициния (проиграл Хаджимбе во втором туре с минимальным разрывом).

Абхазское настоящее

Сейчас в частично признанной Абхазии политический кризис. 12 января после массовых протестов и захвата оппозицией здания президентской администрации в отставку подал глава республики Рауль Хаджимба. Протестовавшие требовали отменить итоги сентябрьских президентских выборов. Одним из лидеров протестов стал командир бригады армии самопровозглашенной Донецкой народной республики Ахра Авидзба.

В 35-местный парламент по итогам выборов 2017 года прошли представители «Форума народного единства» (поддерживал Хаджимбу), партии ветеранов грузино-абхазской войны «Амцахара», «Народного фронта за справедливость и развитие» и партии «Айнар».

Опрошенные РБК эксперты отмечают слабую развитость политической системы в республике, в том числе из-за того, что парламент избирается по мажоритарной системе.

В классическом понимании сложившихся, организованных и влиятельных политических партий в Абхазии нет, а имеющиеся можно считать квазипартиями, утверждает директор АНО «Центр социально-экономических исследований» Олег Дамениа. На этом фоне ориентированная на молодежь партия может быть популярна, считает он. Социологический опрос, проведенный в республике в начале прошлого года российским Фондом исследования проблем демократии Максима Григорьева, выявил заинтересованность избирателей в обновлении политической системы: 86% респондентов заявили, что в абхазской политике не хватает новых лиц (было опрошено около 2,5 тыс. человек по всей республике).

«У абхазского общества есть запрос на появление новых политических сил, третьей силы, фамилия Ардзинбы не раз называлась, было понятно, что он так или иначе будет присутствовать в республиканской политике», — сказал РБК старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Александр Скаков. Он обратил внимание на то, что пока неясно, как будет строиться сотрудничество новой политической силы с «Амцахарой». По оценке редактора абхазской газеты «Чегемская правда» Инала Хашига, создание новой партии можно считать заявкой на следующий пятилетний цикл, который начнется после весенних президентских выборов. В 2022 году в республике по плану должны пройти парламентские выборы, однако эксперты не исключают, что они могут состояться досрочно.

Численность потенциального электората молодежной партии оценить сложно, говорит Дамениа. В республике давно не проводилась перепись населения, а молодежные государственные структуры практически не работают. Новая партия создается как раз для того, чтобы дать молодым людям действующий инструмент изменения ситуации, помочь ей реализовать созидательные устремления, утверждает Ардзинба.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Абхазия, партия
Материалы по теме
Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы
Политика
Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter