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Отравление Скрипалей ,  
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СМИ узнали об активности в посольстве России перед инцидентом в Солсбери
В начале марта 2018 года в российском посольстве и вокруг него развернулась подозрительная активность, пишет The Guardian. По данным газеты, британские спецслужбы усилили слежку за российскими агентами после отравления Скрипалей
Здание ​российского посольства в Кенсингтоне (Фото: Alastair Grant / AP)

Британские спецслужбы изучали подозрительную активность в посольстве России после отравления в Солсбери, пишет The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

«Спецслужбы расследовали необычную и активную деятельность в российском посольстве в Кенсингтоне в дни, предшествовавшие нападению на Скрипалей и после него», — говорит собеседник издания.

Секретная разведывательная служба (MI6), британская контразведка (MI5) и Центр правительственной связи изучали «неистовое и беспрецедентное» движение вокруг посольства в то время, а также усилили слежку за известными агентами разведки России в Великобритании, рассказал источник газеты.

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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в парке Солсбери 4 марта 2018 года. Отец проживает в Великобритании с 2010 года, дочь приехала навестить его из России.

Лондон объявил, что оба пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», и обвинил Москву в попытке отравить бывшего сотрудника советской разведки и его дочь. Россия все обвинения отрицает.

После отравления Скрипалей из Великобритании выслали российских дипломатов, о высылке работников посольств России также объявили другие европейские страны. В августе США приняли санкции: Вашингтон полностью запретил продажу в Россию какого-либо оружия, а также ввел ряд финансовых ограничений.

Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастны россияне Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые дважды попадали в объективы уличного видеонаблюдения в Солсбери — накануне и в день отравления Скрипалей. По версии британских спецслужб, оба въехали в страну по паспортам, выданным на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и являются ​сотрудниками ГРУ (с 2010 года Главное управление Генштаба ВС России).

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Владимир Путин 12 сентября на саммите ВЭФ во Владивостоке заявил, что Петров и Боширов — гражданские лица, и подчеркнул, что за их поездкой в Великобританию нет криминала. Предполагаемые отравители также дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, заявив, что приехали в Солсбери посмотреть готический собор и другие достопримечательности.

Фотогалерея 
Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей

Автор: Наталья Демченко
Теги: отравление, спецслужбы, посольство России
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