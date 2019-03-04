СМИ узнали об активности в посольстве России перед инцидентом в Солсбери

Британские спецслужбы изучали подозрительную активность в посольстве России после отравления в Солсбери, пишет The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.
«Спецслужбы расследовали необычную и активную деятельность в российском посольстве в Кенсингтоне в дни, предшествовавшие нападению на Скрипалей и после него», — говорит собеседник издания.
Секретная разведывательная служба (MI6), британская контразведка (MI5) и Центр правительственной связи изучали «неистовое и беспрецедентное» движение вокруг посольства в то время, а также усилили слежку за известными агентами разведки России в Великобритании, рассказал источник газеты.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в парке Солсбери 4 марта 2018 года. Отец проживает в Великобритании с 2010 года, дочь приехала навестить его из России.