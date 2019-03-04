Конгрессмены в США потребовали помешать российскому влиянию в Венесуэле

Среди авторов законопроекта — четыре демократа и республиканец. Они требуют от властей дать «оценку угрозе российского влияния в Венесуэле» и подготовить стратегию противодействия ему

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Член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц подготовила законопроект, в котором потребовала от американских властей «оценки угроз и разработки стратегии противодействия российскому влиянию в Венесуэле». Выдержка из соответствующего документа опубликована на сайте конгресса.

Соавторами этой инициативы в материалах к документу названы демократы Даррен Сото, Дебби Мукарсел-Пауэлл, Донна Шалейла и республиканец Марио Диас-Баларт.

Законопроект также предусматривает «оценку приобретения активов [«дочки» венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA] Citgo в Соединенных Штатах иностранными инвесторами».

28 февраля документ был направлен палатой представителей на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США. Сроки этих процедур в законопроекте не указываются — они будут определены спикерами каждого из комитетов.