Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Axios узнал о переносе переговоров США и Ирана в Оман

Axios: переговоры между США и Ираном состоятся в Омане 6 февраля
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Иран попросил перенести запланированную встречу из Стамбула в Оман, США согласились. Трамп угрожал Ирану мощнейшим ударом, если страны не смогут заключить сделку

Переговоры о ядерной сделке между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу, 6 февраля, сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на арабский источник.

По словам собеседника, администрация американского президента Дональда Трампа согласилась с просьбой Ирана перенести встречу из Турции в Оман.

Участие в переговорах арабских и мусульманских стран региона все еще обсуждается, добавил он.

Как США вновь принудили Иран к переговорам о ядерной программе
Политика
Стамбул

Как сообщал Reuters со ссылкой на источник, Тегеран на фоне обострения напряженности в связи с наращиванием американского военного присутствия на Ближнем Востоке попросил, чтобы встреча с Вашингтоном на этой неделе состоялась в Омане, а не в Турции, а ее повестка была сужена до двусторонних переговоров только по ядерным вопросам. Изначально она была запланирована на пятницу в Стамбуле.

На этой неделе в иранском МИДе сообщили, что переговоры с США, вероятно, пройдут в Турции в ближайшие дни на уровне министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Стороны, как ожидается, будут обсуждать «угрозы» и отмену санкций.

Накануне американский лидер заявил, что иранцы хотели бы вести переговоры и США делают это «прямо сейчас».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Переговоры ядерная сделка США Иран
