Axios узнал о переносе переговоров США и Ирана в Оман
Переговоры о ядерной сделке между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу, 6 февраля, сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на арабский источник.
По словам собеседника, администрация американского президента Дональда Трампа согласилась с просьбой Ирана перенести встречу из Турции в Оман.
Участие в переговорах арабских и мусульманских стран региона все еще обсуждается, добавил он.
Как сообщал Reuters со ссылкой на источник, Тегеран на фоне обострения напряженности в связи с наращиванием американского военного присутствия на Ближнем Востоке попросил, чтобы встреча с Вашингтоном на этой неделе состоялась в Омане, а не в Турции, а ее повестка была сужена до двусторонних переговоров только по ядерным вопросам. Изначально она была запланирована на пятницу в Стамбуле.
На этой неделе в иранском МИДе сообщили, что переговоры с США, вероятно, пройдут в Турции в ближайшие дни на уровне министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Стороны, как ожидается, будут обсуждать «угрозы» и отмену санкций.
Накануне американский лидер заявил, что иранцы хотели бы вести переговоры и США делают это «прямо сейчас».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов