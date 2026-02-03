Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода

На автозаправочных станциях в Белгороде образовались скопления машин после массированного ракетного обстрела по региональной столице, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вижу скопления на АЗС, скорее всего, это жители, которые не успели заблаговременно запастись топливом для своих генераторов и сейчас как раз его приобретают», — сказал он.

По словам Гладкова, в Белгородской области хватает топлива, все заправки работают штатно. Глава региона призвал водителей отъехать в пригород, чтобы купить дизельное топливо или бензин для своих генераторов и не создавать большой очереди.

ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородской области вечером 3 февраля, в результате атаки пострадал объект энергетики, сообщил тогда Гладков, уточнив, что раненых нет. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе начались перебои с подачей электричества.