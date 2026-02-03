 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине

На автозаправочных станциях в Белгороде образовались скопления машин после массированного ракетного обстрела по региональной столице, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вижу скопления на АЗС, скорее всего, это жители, которые не успели заблаговременно запастись топливом для своих генераторов и сейчас как раз его приобретают», — сказал он.

По словам Гладкова, в Белгородской области хватает топлива, все заправки работают штатно. Глава региона призвал водителей отъехать в пригород, чтобы купить дизельное топливо или бензин для своих генераторов и не создавать большой очереди.

В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла
Политика
Фото:Антон Вергун / ТАСС

ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородской области вечером 3 февраля, в результате атаки пострадал объект энергетики, сообщил тогда Гладков, уточнив, что раненых нет. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе начались перебои с подачей электричества.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

