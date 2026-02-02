В файлах Эпштейна нашли упоминание Зеленского и выборов на Украине
В рассекреченных файлах обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна упоминается президент Украины Владимир Зеленский. Об этом узнал РБК, изучив архив новых материалов из дела покойного финансиста.
В переписке обсуждались выборы 2019 года на Украине. Один из участников в апреле того года поставил под сомнение способность Зеленского управлять страной.
«Русские ненавидят [Петра] Порошенко (президент Украины в 2014–2019 годах. — РБК), так что это может помочь разрешить конфликт. Но я понятия не имею, способен ли он (Зеленский. — РБК) управлять страной», — говорится в одном из сообщений. Личные данные отправителя скрыты Минюстом США.
30 января в США обнародовали еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактирована, в частности скрыты персональные данные жертв.
В документах, в частности, пять раз фигурирует имя экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского. Он упоминается в нескольких статьях The Economist и Foreign Affairs о российской политике наряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и действующим председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
Кроме того, в одном из документов содержится анкета девушки-модели из Самары, а в другом — личная электронная переписка Эпштейна с неизвестной девушкой из Саратова, которой финансист предлагает «приехать в гости». Упоминалась в документах и модель из краснодарского агентства Shtorm, которая, в свою очередь, объяснила это тем, что ей предлагали работу за границей, но она отказалась.
В декабре на опубликованных Минюстом США фотографиях в файлах по делу Эпштейна оказалось фото его записной книжки, в которой фигурирует текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю». В словах, написанных транслитом, были проставлены ударения.
