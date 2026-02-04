В файлах Эпштейна нашли письмо Дэвида Блейна о фокусах для президентов

В письме, адресат которого не раскрыт, Блейн рассказывает о частных выступлениях перед Джорджем Бушем, Клинтонами, Киссинджером, Шварценеггером, Гейтсом, Саакашвили и другими. Как и Эпштейна, иллюзиониста обвиняли в насилии

Дэвид Блейн (Фото: Evan Agostini / AP / TACC)

В материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого в США обвиняют в совершении сексуальных преступлений и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, нашлось письмо иллюзиониста Дэвида Блейна. В частности, в нем тот рассказал, как в частном порядке выступал перед видными мировыми политиками, говорится в одном из документов по делу, раскрытом Минюстом США.

Блейн пишет неизвестному адресату, был ли это Эпштейн, неясно. Письмо написано в поддержку неизвестной женщины, которая обратилась с прошением о выдаче визы.

«Я путешествовал по всему миру, показывая фокусы в частном порядке», — рассказывает Блейн, представляя себя собеседнику. Среди тех, перед кем он выступал, иллюзионист перечисляет:

экс-президента США Билла Клинтона;

супругу Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон;

экс-президента США Джорджа Буша;

министра обороны Дональда Рамсфельда (уточняется, что выступление проходило в Пентагоне);

актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера;

экс-госсекретаря США Генри Киссинджера;

основателя Microsoft Билла Гейтса;

бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера и владельца агентства Bloomberg Майкла Блумберга.

В том же контексте упомянуты и президенты бывших республик СССР: Михаил Саакашвили (Грузия), Виктор Янукович (Украина) и Нурсултан Назарбаев (Казахстан).

Дэвид Блейн — американский иллюзионист, известный своими уличными фокусами и экстремальными трюками. Изменил жанр, сделав фокусы камерными и интерактивными. В 1990-х годах прославился благодаря телешоу, побил несколько рекордов Гиннесса.

Блейна, как и Эпштейна, обвиняли в изнасилованиях. В 2019-м иллюзионист стал фигурантом расследования Департамента полиции Нью-Йорка в связи с утверждениями, что он совершил сексуальное насилие по меньшей мере над двумя женщинами.