Дело Эпштейна⁠,
В файлах Эпштейна нашли письмо Дэвида Блейна о фокусах для президентов

Сюжет
Дело Эпштейна
В письме, адресат которого не раскрыт, Блейн рассказывает о частных выступлениях перед Джорджем Бушем, Клинтонами, Киссинджером, Шварценеггером, Гейтсом, Саакашвили и другими. Как и Эпштейна, иллюзиониста обвиняли в насилии
Дэвид Блейн
Дэвид Блейн (Фото: Evan Agostini / AP / TACC)

В материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого в США обвиняют в совершении сексуальных преступлений и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, нашлось письмо иллюзиониста Дэвида Блейна. В частности, в нем тот рассказал, как в частном порядке выступал перед видными мировыми политиками, говорится в одном из документов по делу, раскрытом Минюстом США.

Блейн пишет неизвестному адресату, был ли это Эпштейн, неясно. Письмо написано в поддержку неизвестной женщины, которая обратилась с прошением о выдаче визы.

«Я путешествовал по всему миру, показывая фокусы в частном порядке», — рассказывает Блейн, представляя себя собеседнику. Среди тех, перед кем он выступал, иллюзионист перечисляет:

  • экс-президента США Билла Клинтона;
  • супругу Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон;
  • экс-президента США Джорджа Буша;
  • министра обороны Дональда Рамсфельда (уточняется, что выступление проходило в Пентагоне);
  • актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера;
  • экс-госсекретаря США Генри Киссинджера;
  • основателя Microsoft Билла Гейтса;
  • бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера и владельца агентства Bloomberg Майкла Блумберга.

В том же контексте упомянуты и президенты бывших республик СССР: Михаил Саакашвили (Грузия), Виктор Янукович (Украина) и Нурсултан Назарбаев (Казахстан).

Трамп обвинил Эпштейна и Вульфа в сговоре ради его проигрыша на выборах
Политика
Дональд Трамп

Дэвид Блейн — американский иллюзионист, известный своими уличными фокусами и экстремальными трюками. Изменил жанр, сделав фокусы камерными и интерактивными. В 1990-х годах прославился благодаря телешоу, побил несколько рекордов Гиннесса.

Блейна, как и Эпштейна, обвиняли в изнасилованиях. В 2019-м иллюзионист стал фигурантом расследования Департамента полиции Нью-Йорка в связи с утверждениями, что он совершил сексуальное насилие по меньшей мере над двумя женщинами.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
