В файлах Эпштейна нашли письмо Дэвида Блейна о фокусах для президентов
В материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого в США обвиняют в совершении сексуальных преступлений и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, нашлось письмо иллюзиониста Дэвида Блейна. В частности, в нем тот рассказал, как в частном порядке выступал перед видными мировыми политиками, говорится в одном из документов по делу, раскрытом Минюстом США.
Блейн пишет неизвестному адресату, был ли это Эпштейн, неясно. Письмо написано в поддержку неизвестной женщины, которая обратилась с прошением о выдаче визы.
«Я путешествовал по всему миру, показывая фокусы в частном порядке», — рассказывает Блейн, представляя себя собеседнику. Среди тех, перед кем он выступал, иллюзионист перечисляет:
- экс-президента США Билла Клинтона;
- супругу Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон;
- экс-президента США Джорджа Буша;
- министра обороны Дональда Рамсфельда (уточняется, что выступление проходило в Пентагоне);
- актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера;
- экс-госсекретаря США Генри Киссинджера;
- основателя Microsoft Билла Гейтса;
- бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера и владельца агентства Bloomberg Майкла Блумберга.
В том же контексте упомянуты и президенты бывших республик СССР: Михаил Саакашвили (Грузия), Виктор Янукович (Украина) и Нурсултан Назарбаев (Казахстан).
Дэвид Блейн — американский иллюзионист, известный своими уличными фокусами и экстремальными трюками. Изменил жанр, сделав фокусы камерными и интерактивными. В 1990-х годах прославился благодаря телешоу, побил несколько рекордов Гиннесса.
Блейна, как и Эпштейна, обвиняли в изнасилованиях. В 2019-м иллюзионист стал фигурантом расследования Департамента полиции Нью-Йорка в связи с утверждениями, что он совершил сексуальное насилие по меньшей мере над двумя женщинами.
Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
30 января Минюст США обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.
