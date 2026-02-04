 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером»

Фото: Jon Elswick / AP / ТАСС
Фото: Jon Elswick / AP / ТАСС

Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуализированные преступления, сравнил себя с «русским киллером». Фрагмент диалога опубликован в рассекреченных материалах по его делу.

В одном из сообщений Эпштейн отправил собеседнику (его данные скрыты) свою фотографию, сопроводив ее подписью: «Я выгляжу как русский киллер».

«Ха-ха, не думаю», — ответил ему второй участник диалога.

Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна
Политика
Билл и Хиллари Клинтон

В этой же переписке речь заходит про студентку — собеседник отправляет ее профиль в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и предлагает Эпштейну познакомиться с ней. Собеседник пишет, что скоро встретится с девушкой и характеризует ее как «приятного человека».

Финансист знакомиться отказывается.

Спустя пять дней участник переписки сообщил, что побывал на мероприятии в Лондоне и планирует остаться в городе еще на несколько дней один, поскольку второй человек (его данные также скрыты) улетает в Москву.

«Останусь на несколько дней в одиночку, поскольку ... уедет в Москву», — говорится в переписке.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Джеффри Эпштейн Русские убийца переписка киллер
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
