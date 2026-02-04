В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером»
Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуализированные преступления, сравнил себя с «русским киллером». Фрагмент диалога опубликован в рассекреченных материалах по его делу.
В одном из сообщений Эпштейн отправил собеседнику (его данные скрыты) свою фотографию, сопроводив ее подписью: «Я выгляжу как русский киллер».
«Ха-ха, не думаю», — ответил ему второй участник диалога.
В этой же переписке речь заходит про студентку — собеседник отправляет ее профиль в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и предлагает Эпштейну познакомиться с ней. Собеседник пишет, что скоро встретится с девушкой и характеризует ее как «приятного человека».
Финансист знакомиться отказывается.
Спустя пять дней участник переписки сообщил, что побывал на мероприятии в Лондоне и планирует остаться в городе еще на несколько дней один, поскольку второй человек (его данные также скрыты) улетает в Москву.
«Останусь на несколько дней в одиночку, поскольку ... уедет в Москву», — говорится в переписке.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина